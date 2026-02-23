Getty/GOAL
Joan Laporta afirma que Lionel Messi se negó a saludarlo en la ceremonia del Balón de Oro 2023, al tiempo que se sincera sobre su «tensa» relación con la leyenda del Barcelona
Messi se despidió del Barcelona entre lágrimas durante el verano de 2021.
Laporta admite que su relación con un icono del Barça se ha vuelto «tensa» tras una emotiva despedida en 2021. Fue durante ese verano, cuando las dificultades económicas afectaron duramente al Blaugrana, cuando el gran Messi se vio obligado a despedirse de Cataluña.
El Barça, aunque carecía de fondos para renovarle el contrato, esperaba inicialmente que Messi aceptara jugar gratis mientras se negociaban las nuevas condiciones. Se marchó al París Saint-Germain como agente libre, derramando muchas lágrimas en una emotiva rueda de prensa de despedida, y le cuesta perdonar a quienes le obligaron a romper sus lazos profesionales con el club que le ayudó a convertirse en una superestrella mundial.
Revelado: Messi ignoró a Laporta en el Balón de Oro 2023
Messi y Laporta se han cruzado desde entonces, pero el ambiente en dichos encuentros ha seguido siendo tenso. El último lo admite, contando a Catalunya Radio un sorprendente desaire que ocurrió en la más glamurosa de las ceremonias de entrega de premios: «La relación con Messi no es lo que era.
También hubo un incidente en la ceremonia del Balón de Oro, donde fui a saludarle y él consideró que no debíamos saludarnos. Desde entonces, ha habido un cierto acercamiento y esperamos que esto continúe en el futuro. La relación es tensa, pero él es una leyenda del Barcelona».
Barcelona planea erigir una estatua de Messi en el Camp Nou
No es la primera vez que Laporta admite haber sufrido una ruptura en la que fuera una sólida relación con Messi, tras haber disfrutado juntos de muchos momentos felices en el Camp Nou. Lamenta que el mejor jugador sudamericano de todos los tiempos se viera obligado a abandonar su hogar espiritual.
Laporta declaró anteriormente a La2CAT: «Soy aficionado del Barça y, por encima de todo, estoy con la institución». A continuación, reveló que solo habló con Messi una vez en los cuatro años que siguieron a su marcha a París: «Nos llamamos por teléfono el día de su cumpleaños, cuando se marchó. Alejandro (Echevarria) nos puso en contacto. Fue una conversación afectuosa, aunque no ha tenido consecuencias y el tema me ha dejado triste».
Es posible que se reconstruyan algunos puentes profesionales, ya que Messi no oculta el cariño que sigue sintiendo por el Barça. Ha declarado que él y su esposa Antonela tienen intención de volver a Cataluña cuando se retire.
Es posible que antes de eso se celebre otro partido en el Camp Nou, si se puede organizar un encuentro amistoso o de exhibición, mientras que el Barcelona tiene previsto erigir en algún momento una estatua que inmortalice al mejor jugador que jamás haya pasado por sus filas.
Messi ahora en Estados Unidos con el Inter Miami, ganador de la MLS Cup.
Messi volvió recientemente a un entorno familiar cuando realizó una visita secreta al Camp Nou para ver las obras de reconstrucción que se han llevado a cabo allí, y Laporta añadió en Catalunya Radio: «Sabía que estaba en Barcelona porque la selección argentina jugaba aquí, pero no sabía nada de la otra razón. Está claro que si Messi quiere salir al campo, se le debe permitir hacerlo siempre que sea posible. Es su casa. Y eso es lo que pasó.
Leo se merece una estatua en el Camp Nou como las que tienen Cruyff y Kubala. Se merece un homenaje, y creemos que el momento adecuado para hacerlo es cuando el estadio esté completamente terminado y tenga una capacidad para más de 100 000 personas».
Por ahora, Messi está trabajando para mejorar su reputación en Estados Unidos, tras fichar por el Inter de Miami en 2023. Ayudó al equipo a conseguir una histórica victoria en la MLS Cup la temporada pasada y ha vuelto a la competición en 2026, mientras se prepara para defender el título mundial con Argentina este verano.
