¡JJ Gabriel tomó su decisión! La joya del Manchester United elige al Chelsea mientras el United identifica a la estrella del Lens como posible sustituto

Según The Standard, Gabriel ha informado a sus representantes de que el Chelsea es su destino preferido si continúa en la Premier League. El Chelsea se ha situado como favorito en Inglaterra tras una serie de conversaciones de alto nivel en las que se le expuso una hoja de ruta clara hacia el fútbol del primer equipo.

El United sigue desesperado por retener al delantero, muy bien valorado, pero cada vez le resulta más difícil convencerle de que su futuro está en Mánchester, con el Chelsea emergiendo ahora como la opción inglesa más atractiva durante las negociaciones recientes.

La situación llegó a un punto crítico la semana pasada, cuando Gabriel solicitó formalmente que el Manchester United cancelara su inscripción en la academia. Este sorprendente giro ha dejado al club en una posición delicada, ya que hasta ahora se ha negado a acceder a la petición mientras intenta reparar la relación rota.