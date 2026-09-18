JJ Gabriel podría quedarse fuera de la convocatoria de las categorías inferiores de Inglaterra en medio de las conversaciones en curso para salir del Manchester United

La joven promesa del Manchester United JJ Gabriel podría quedarse fuera de la próxima ronda de partidos internacionales de las categorías inferiores de Inglaterra tras solicitar salir de Carrington. Apodado 'Kid Messi' desde sus primeros días en una academia de Londres, el jugador de 15 años pidió que se cancelara su ficha con el club, lo que ha despertado el interés de Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich.

Según Telegraph Sport, miembros de la federación están evaluando si el adolescente se encuentra en la condición física y el estado mental adecuados para acudir con la selección.

La decisión llega en medio de una gran incertidumbre contractual mientras la perla se acerca a su 16º cumpleaños, el 6 de octubre.