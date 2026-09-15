¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1082806649.jpgCrystal Pix
Alvino Hanafi

Traducido por

JJ Gabriel pide salir del Manchester United antes de una posible aparición que bata un récord

Fichajes
Manchester United
Premier League
J. Gabriel

El Manchester United ha sufrido un giro importante después de que el prometedor talento de 15 años JJ Gabriel presentara una notificación formal de su intención de dejar el club. El momento supone un duro golpe, especialmente porque el United tenía previsto incluirlo en el primer equipo para el partido del miércoles de la Carabao Cup contra el Brighton.

  • Un golpe tremendo para la cantera

    Según The Telegraph, el Manchester United ha recibido un duro golpe tras un giro importante con el prometedor JJ Gabriel, de 15 años, que presentó una notificación formal de su intención de dejar el club. Apodado 'Kid Messi', el talentoso delantero ha provocado una conmoción en Old Trafford después de solicitar la cancelación de su inscripción con efecto inmediato. El momento supone una enorme sorpresa, especialmente porque el United tenía previsto incluirlo en el primer equipo para el partido del miércoles de la Carabao Cup contra el Brighton.

    De haber jugado contra el Brighton, Gabriel estaba claramente en disposición de convertirse en el jugador más joven de la historia en representar al Manchester United en un partido oficial.

    • Anuncios
  • Manchester City v Manchester United - FA Youth Cup FinalGetty Images Sport

    Sopesar el brillo de la juventud frente a una incertidumbre repentina

    La inesperada solicitud de salida llega menos de una semana después de que Gabriel firmara un sensacional hat-trick en su debut en la UEFA Youth League, en una victoria por 5-0 sobre el Sabah. Su meteórico ascenso hizo que la pasada temporada se convirtiera en el ganador más joven de la historia del premio Jimmy Murphy al Joven Jugador del Año del club. Los elogios no han dejado de llegar por parte de leyendas del club, con Rio Ferdinand describiéndolo como «ridículo» y Ryan Giggs ensalzándolo como un «talento generacional» en recientes valoraciones llenas de admiración.

    Hablando después de su exhibición europea, el responsable de la fase de desarrollo profesional, Adam Lawrence, señaló: «JJ está rodeado de personas que realmente, de verdad, creen en él desde la cúpula del club hasta el último nivel».

  • Disparadores inciertos entre bastidores

    A pesar de que se ha presentado la notificación formal, fuentes internas indican que siguen sin estar claros los desencadenantes exactos del repentino deseo de Gabriel de marcharse. Con su contrato actual vigente hasta el verano y una normativa estricta que impide una desinscripción inmediata, en Old Trafford hay una cautelosa esperanza de que la relación pueda reconducirse. El adolescente borró recientemente todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, lo que añade aún más intriga a una situación que ha pillado completamente por sorpresa al cuerpo técnico.

    Los responsables del club siguen confiando en que la situación pueda resolverse dados sus vínculos de larga data, sus sólidas relaciones con el personal y sus profundas raíces dentro de la estructura de la academia.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1082806638.jpgCrystal Pix

    Navegando por el camino por delante

    Mientras el Manchester United se prepara para sus próximos compromisos de copa a nivel nacional, el club debe gestionar con delicadeza el futuro de uno de los jóvenes talentos más codiciados de Europa. Gabriel no cumplirá 16 años hasta octubre, lo que significa que, por ahora, su desarrollo deportivo inmediato sigue ligado al gigante inglés. Que la directiva logre convencer a la sensación de las redes sociales para que dé marcha atrás en su postura marcará una de las batallas más cruciales de la temporada por retener talento joven.

Carabao Cup
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Brighton crest
Brighton
BHA