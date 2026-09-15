Crystal Pix
Traducido por
JJ Gabriel pide salir del Manchester United antes de una posible aparición que bata un récord
Un golpe tremendo para la cantera
Según The Telegraph, el Manchester United ha recibido un duro golpe tras un giro importante con el prometedor JJ Gabriel, de 15 años, que presentó una notificación formal de su intención de dejar el club. Apodado 'Kid Messi', el talentoso delantero ha provocado una conmoción en Old Trafford después de solicitar la cancelación de su inscripción con efecto inmediato. El momento supone una enorme sorpresa, especialmente porque el United tenía previsto incluirlo en el primer equipo para el partido del miércoles de la Carabao Cup contra el Brighton.
De haber jugado contra el Brighton, Gabriel estaba claramente en disposición de convertirse en el jugador más joven de la historia en representar al Manchester United en un partido oficial.
- Getty Images Sport
Sopesar el brillo de la juventud frente a una incertidumbre repentina
La inesperada solicitud de salida llega menos de una semana después de que Gabriel firmara un sensacional hat-trick en su debut en la UEFA Youth League, en una victoria por 5-0 sobre el Sabah. Su meteórico ascenso hizo que la pasada temporada se convirtiera en el ganador más joven de la historia del premio Jimmy Murphy al Joven Jugador del Año del club. Los elogios no han dejado de llegar por parte de leyendas del club, con Rio Ferdinand describiéndolo como «ridículo» y Ryan Giggs ensalzándolo como un «talento generacional» en recientes valoraciones llenas de admiración.
Hablando después de su exhibición europea, el responsable de la fase de desarrollo profesional, Adam Lawrence, señaló: «JJ está rodeado de personas que realmente, de verdad, creen en él desde la cúpula del club hasta el último nivel».
Disparadores inciertos entre bastidores
A pesar de que se ha presentado la notificación formal, fuentes internas indican que siguen sin estar claros los desencadenantes exactos del repentino deseo de Gabriel de marcharse. Con su contrato actual vigente hasta el verano y una normativa estricta que impide una desinscripción inmediata, en Old Trafford hay una cautelosa esperanza de que la relación pueda reconducirse. El adolescente borró recientemente todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, lo que añade aún más intriga a una situación que ha pillado completamente por sorpresa al cuerpo técnico.
Los responsables del club siguen confiando en que la situación pueda resolverse dados sus vínculos de larga data, sus sólidas relaciones con el personal y sus profundas raíces dentro de la estructura de la academia.
- Crystal Pix
Navegando por el camino por delante
Mientras el Manchester United se prepara para sus próximos compromisos de copa a nivel nacional, el club debe gestionar con delicadeza el futuro de uno de los jóvenes talentos más codiciados de Europa. Gabriel no cumplirá 16 años hasta octubre, lo que significa que, por ahora, su desarrollo deportivo inmediato sigue ligado al gigante inglés. Que la directiva logre convencer a la sensación de las redes sociales para que dé marcha atrás en su postura marcará una de las batallas más cruciales de la temporada por retener talento joven.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias