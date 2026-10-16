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JJ Gabriel, joven promesa del Manchester United, visto entrenando en Barcelona antes de una inminente decisión sobre su traspaso
Intensa preparación en Cataluña
La puja por el fichaje de Gabriel se ha intensificado al máximo, y el joven inglés se mantiene en forma en Castelldefels, una localidad costera a las afueras de Barcelona. Según Sport, el mediapunta utiliza instalaciones de la zona para seguir un exigente programa de entrenamiento y a menudo empieza sus sesiones bajo los focos a las siete de la mañana. Estos entrenamientos al amanecer buscan mantener al adolescente en óptimas condiciones físicas mientras estudia las importantes ofertas que tiene sobre la mesa de distintos clubes del continente.
Gabriel no entrena solo: ha viajado con un amplio equipo de apoyo para asegurarse de que su desarrollo siga por buen camino durante este periodo de transición. Un cuerpo técnico de siete u ocho especialistas, entre ellos un fisioterapeuta y un nutricionista dedicado exclusivamente a él, supervisa cada uno de sus movimientos. Su padre también está presente y se encarga de supervisar el día a día mientras el joven se prepara para la siguiente etapa de su carrera. Este meticuloso planteamiento pone de relieve la seriedad con la que el entorno de Gabriel afronta su inminente salida de Old Trafford.
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Una vinculación de larga data con el Barcelona
La presencia del jugador en Barcelona ha alimentado, como era de esperar, las especulaciones sobre un posible fichaje por el club del Spotify Camp Nou. Sin embargo, su entorno también está dando prioridad a su bienestar mental y a su privacidad en un momento en el que su nombre domina los titulares deportivos y los debates radiofónicos. Al trabajar en un entorno familiar como Castelldefels, Gabriel puede centrarse por completo en su preparación futbolística sin la presión inmediata ni el ruido mediático que le acompañarían en Manchester o Madrid.
Aunque sus recientes apariciones han causado revuelo, la relación de Gabriel con la zona no es nueva. El centrocampista visita Castelldefels todos los veranos desde los ocho años y considera la localidad un segundo hogar, donde se siente cómodo y relajado. Esa familiaridad fue un factor importante en su decisión de elegir la zona como base de entrenamiento después de optar por no continuar su trayectoria en la cantera del Manchester United.
Su historia en Cataluña también se extiende al terreno de juego: participó en el prestigioso torneo MIC de la Costa Brava en abril de 2025. Durante aquella competición, dejó varias muestras de la calidad técnica de élite que ha llevado a los ojeadores a compararlo con algunos de los mejores atacantes de la historia del fútbol. A lo largo de los años, también se le ha visto como espectador en el Spotify Camp Nou, donde ha realizado visitas guiadas por el estadio y ha conocido a estrellas actuales del Barcelona como Lamine Yamal.
La batalla por un talento generacional
El Barcelona se enfrenta a una dura competencia para hacerse con los servicios del jugador al que en el fútbol inglés suelen llamar «el nuevo Neymar». Según las informaciones, el Madrid y el PSG están dispuestos a ofrecer condiciones económicas considerablemente superiores para imponerse a los demás pretendientes del futbolista de 16 años. El club catalán, sin embargo, mantiene su filosofía de no entrar en costosas pujas por jugadores jóvenes y confía en convencerlo con su proyecto deportivo.
Fuentes del Barcelona han restado importancia a las negociaciones y apuntan que, hasta ahora, solo se han producido contactos superficiales con los representantes del jugador. El club niega oficialmente haber presentado una oferta de contrato en firme y mantiene la cautela pese al evidente talento de Gabriel. Considera que su historial de incorporación de adolescentes al primer equipo será su argumento más convincente cuando llegue el momento de tomar la decisión definitiva.
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La decisión final está cerca
No se espera que el pulso en torno al futuro de Gabriel se prolongue mucho más, y se prevé un anuncio definitivo en los próximos días. Aunque el atractivo económico del PSG y el Madrid es considerable, personas cercanas al jugador apuntan a que el proyecto deportivo sigue siendo el factor más importante. La apuesta del Barcelona por el desarrollo de los jóvenes y la posibilidad de llegar al primer equipo podrían resultar decisivas, aunque su propuesta económica no sea la más lucrativa de las presentadas por los clubes interesados.
Para el Ma Utd, perder a un talento del perfil de Gabriel supone un duro golpe para su cantera, pero el jugador parece decidido a dar el salto al fútbol continental. La próxima semana se sabrá si sus entrenamientos en Castelldefels fueron el preludio de un traslado definitivo a la capital catalana o simplemente una forma de prepararse con tranquilidad para un fichaje de gran repercusión en otro destino.
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