JJ Gabriel, de 15 años, ha sido convocado por el Manchester United para el amistoso contra el Rosenborg y busca debutar bajo la dirección de Michael Carrick

La convocatoria de Gabriel, que no cumplirá 16 hasta octubre, es un hito. Tras ganar la Premier y los premios del United con el sub-18, el delantero londinense viaja a Noruega tras la derrota 1-0 contra el Wrexham en Finlandia. Sustituye a Ethan Wheatley, ausente en esta expedición.

El United sufre varias bajas: el fichaje de 8 millones de libras, Tynan Thompson, se queda fuera, mientras que Benjamin Sesko, Karl Darlow y Matthijs de Ligt siguen lesionados. Pese a estas ausencias, todos los ojos estarán sobre Gabriel. El club ha gestionado con cuidado su desarrollo, pues el joven acaba de reincorporarse a los entrenamientos a pleno rendimiento, pero, según se informa, el director deportivo Jason Wilcox fue clave para que el extremo se quedara en Old Trafford ante el interés de otras canteras.