Getty Images Sport
Traducido por
JJ Gabriel, de 15 años, ha sido convocado por el Manchester United para el amistoso contra el Rosenborg y busca debutar bajo la dirección de Michael Carrick
Una nueva estrella surge en Trondheim
La convocatoria de Gabriel, que no cumplirá 16 hasta octubre, es un hito. Tras ganar la Premier y los premios del United con el sub-18, el delantero londinense viaja a Noruega tras la derrota 1-0 contra el Wrexham en Finlandia. Sustituye a Ethan Wheatley, ausente en esta expedición.
El United sufre varias bajas: el fichaje de 8 millones de libras, Tynan Thompson, se queda fuera, mientras que Benjamin Sesko, Karl Darlow y Matthijs de Ligt siguen lesionados. Pese a estas ausencias, todos los ojos estarán sobre Gabriel. El club ha gestionado con cuidado su desarrollo, pues el joven acaba de reincorporarse a los entrenamientos a pleno rendimiento, pero, según se informa, el director deportivo Jason Wilcox fue clave para que el extremo se quedara en Old Trafford ante el interés de otras canteras.
- Getty Images Sport
Aprovechando una carrera juvenil que ha batido todos los récords
Gabriel irrumpió en abril de 2025, en un partido sub-18 contra el Leeds United. A pesar de que su compañero Víctor Musa marcó seis goles en la victoria 13-1, la actuación de Gabriel, de solo 14 años, en 25 minutos acaparó la atención. Con una velocidad, equilibrio y control impresionantes, marcó dos goles en su debut, demostrando que podía dar el salto a categorías superiores con facilidad. Esa actuación sentó las bases para una prolífica temporada el año pasado, en la que anotó 29 goles en 32 partidos en todas las competiciones.
Su impacto ha sido tan grande que el club le ha concedido privilegios poco habituales, como invitaciones al palco de honor y un encuentro personal con Sir Alex Ferguson tras el empate contra el West Ham en diciembre. Para ponerlo en contexto, Gabriel cursa actualmente su último año de secundaria y ya ha superado los hitos establecidos por figuras legendarias como Duncan Edwards, Eddie Colman y Ryan Giggs al jugar y marcar en la FA Youth Cup a una edad más temprana que el emblemático trío.
Madurez táctica y desarrollo físico
El cuerpo técnico del United ha protegido a Gabriel desplazándolo de la banda izquierda a un rol más central para evitar que laterales más corpulentos lo sacaran del partido. A pesar de su complexión delgada, su técnica le ha hecho destacar, y se cree que aprovechó el mercado de fichajes de verano para mejorar su preparación física.
Su adaptación al primer equipo ha sido fluida: tras ser convocado para los entrenamientos por Ruben Amorim, ya es habitual en las sesiones y Carrick sigue de cerca su progreso. Si juega en Noruega, será uno de los jugadores más jóvenes en debutar con el Manchester United, solo por detrás de David Gaskell, quien lo hizo con 16 años y 19 días.
- Getty Images Sport
El camino hacia la integración de las personas mayores
No todos los jugadores de la convocatoria de 25 tienen garantizados minutos de juego, como quedó patente en el amistoso contra el Wrexham, en el que Dermot Mee, Jim Thwaites y Chido Obi no entraron en juego pese a los cambios masivos de Carrick en el descanso. Para Gabriel, vivir el ambiente del partido es un paso más en un plan diseñado.
La lista de convocados para el viaje incluye a: Tom Heaton, Radek Vitek, Harry Maguire, Leny Yoro, Luke Shaw, Ayden Heaven, Mason Mount, Joshua Zirkzee, Patrick Chinazaekpere Dorgu, Andrey Santos, Bryan Mbeumo, Chido Obi, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Harry Amass, Toby Collyer, Dan Gore, Dermot Mee, Shea Lacey, Ethan Williams, Jaydan Kamason, Jacob Devaney, Jim Thwaites, Dan Armer y JJ Gabriel.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias