Jhon Durán fue expulsado a los CINCO MINUTOS de su debut con el Zenit tras un feo choque con un defensa rival
Un momento de locura en Rusia
Mientras perseguía un balón largo de su compañero de equipo, Durán se vio envuelto en un forcejeo con un defensa. Tras un par de empujones por parte de ambos jugadores, el delantero pareció saltar por encima de su oponente y agarrarlo por el cuello antes de tirarlo al suelo. Fue una jugada más propia de un ring de lucha libre que de un campo de fútbol, y enseguida suscitó la preocupación de que la estancia del delantero en San Petersburgo pudiera ser tan volátil como sus anteriores etapas en Europa y Oriente Medio.
Afortunadamente para Durán, la situación no degeneró en una pelea a gran escala. Antes de que el árbitro se acercara, ambos jugadores se levantaron y se dieron un rápido apretón de manos. A continuación, el árbitro mostró una tarjeta amarilla a Durán y pidió claramente a los jugadores que se calmaran. El hecho de que se tratara de un partido amistoso puede haber jugado a favor de Durán, ya que el árbitro adoptó un enfoque más indulgente de lo que cabría esperar en un partido de liga competitivo.
El turbulento camino hacia San Petersburgo
La llegada de Durán al Zenit marca la última parada en lo que se ha convertido en una historia de jugador itinerante a una edad temprana. Hace poco más de un año, el delantero jugaba en la Liga de Campeones con el Aston Villa, donde era uno de los favoritos de la afición por su capacidad para cambiar el rumbo de los partidos desde el banquillo. Pasó dos años en el club de Midlands, donde marcó 20 goles en 78 partidos en todas las competiciones, disputándole a Ollie Watkins el puesto de titular. Sin embargo, su salida de Villa Park estuvo envuelta en tensión, ya que buscaba abandonar la Premier League.
El fichaje por el equipo saudí se produjo después de que Durán estuviera muy vinculado a un traspaso al West Ham y al Chelsea, y el delantero pareciera presionar para abandonar Villa Park. Finalmente, en enero del año pasado, completó un controvertido fichaje por el Al-Nassr saudí por 64,5 millones de libras. Su paso por la Pro League fue efímero, ya que pronto se marchó cedido al Fenerbahçe de Turquía, supuestamente tentado por un salario más lucrativo, aunque no logró adaptarse y vio cómo se cancelaba el acuerdo tras marcar solo cinco goles.
Preguntas pendientes sobre disciplina
Aunque el talento de Durán es innegable, su historial disciplinario sigue siendo un tema importante de conversación tanto para los entrenadores como para los ojeadores. Durante su estancia en Inglaterra, su agresividad a veces sobrepasó los límites, sobre todo durante un enfrentamiento con el Newcastle. Durán fue expulsado una vez durante su etapa en el Villa, cuando se consideró que había dado una patada al defensa Fabian Schar. Ese incidente fue el precursor de los informes sobre su conducta fuera del campo que comenzaron a surgir hacia el final de su estancia en la Premier League.
También ha habido informes sobre la actitud del jugador. The Athletic informó de que, durante su estancia en el Villa, hubo casos en los que llegó tarde y perturbó las reuniones del equipo con una actitud que rozaba el incumplimiento de las normas disciplinarias del club. Estas preocupaciones le siguieron al Al-Nassr y al Fenerbahçe, y su incidente con la llave de cabeza a los pocos minutos de comenzar su carrera en el Zenit sugiere que el temperamental colombiano aún no ha logrado frenar por completo su impulsividad, que ha complicado su rápido ascenso en el fútbol mundial.
¿Podrá el Zenit domar al fogoso colombiano?
El Zenit está atravesando un periodo único, ya que sigue teniendo prohibido competir en las competiciones de la UEFA debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Para Durán, este fichaje supone una oportunidad para recuperar su forma lejos del intenso foco mediático de las principales ligas europeas. El gigante ruso espera que su temprana tarjeta amarilla sea solo una muestra de su entusiasmo y no se convierta en algo habitual, ya que busca integrar su innegable físico y su instinto goleador en su campaña nacional.
A pesar de la tarjeta amarilla temprana, Durán mostró destellos del atletismo que una vez lo convirtió en uno de los delanteros jóvenes más codiciados del mundo. Sin embargo, el incidente del cabezazo sirve como un claro recordatorio de que con Durán, a menudo se obtiene lo bueno y lo malo. Si el Zenit puede canalizar su agresividad hacia el remate, puede que tengan entre manos un activo de talla mundial; si no, su aventura rusa podría convertirse en otro capítulo breve y caótico de una carrera ya de por sí excéntrica.
