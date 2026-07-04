Colombia se clasificó para los octavos de final del Mundial tras imponerse por un ajustado 1-0 a Ghana en el Kansas City Stadium. Arias marcó el gol decisivo en la primera parte, y el equipo de Néstor Lorenzo defendió su ventaja para eliminar a las Estrellas Negras.

Jhon Córdoba se lesionó la ingle y fue reemplazado. Su reemplazo, Luis Suárez, recibió un pase de Daniel Muñoz en el minuto 14 y envió un centro raso que Arias convirtió en gol ante Lawrence Ati Zigi. En la segunda parte Ghana buscó el empate, pero no pudo superar a la ordenada defensa colombiana, y «Los Cafeteros» aseguraron el triunfo.