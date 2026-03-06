Goal.com
Shanghai Port v FC Seoul - AFC Champions League Elite 2025-26 East Region Group StageGetty Images Sport

¡Jesse Lingard tiene un nuevo club! El Corinthians confirma el fichaje de la exestrella del Manchester United

Jesse Lingard ha emprendido oficialmente una nueva y audaz etapa en Sudamérica después de que el Corinthians, uno de los grandes clubes brasileños, confirmara el fichaje del exjugador del Manchester United como agente libre. El extremo de 33 años ha firmado un contrato que lo mantendrá en el Neo Quimica Arena hasta finales de 2026, con opción a prorrogarlo un año más.

  • Abriendo nuevos caminos en Brasil

    Este fichaje supone otro destino exótico para el delantero nacido en Warrington, que recientemente ha jugado en Corea del Sur con el FC Seúl. Lingard, famoso por marcar el gol de la victoria en la final de la FA Cup de 2016, se convertirá ahora en el segundo jugador nacido en Inglaterra en representar al histórico equipo de São Paulo, siguiendo los pasos del exinternacional turco Colin Kazim-Richards.

  • FBL-BRA-CORINTHIANS-TRAININGAFP

    Reencuentro con un antiguo compañero de equipo

    En el Corinthians, Lingard se reencontrará con una cara conocida en el vestuario, ya que volverá a coincidir con el delantero holandés Memphis Depay, su antiguo compañero en Old Trafford. El club ha confirmado que Lingard llevará el dorsal número 77 y, tras pasar por el West Ham y el Nottingham Forest, el exinternacional inglés, con 32 partidos a sus espaldas, busca reactivar su carrera en el apasionante ambiente de la Brasileirao tras concluir su etapa en la K League.

  • Las primeras impresiones de Lingard

    Lingard ya ha comenzado a entrenar en el centro Dr. Joaquim Grava y ha expresado su satisfacción por la acogida que le han brindado los fieles locales. La antigua estrella de los Tres Leones, que destacó en la semifinal del Mundial de 2018, se mostró claramente emocionado por la devoción de los aficionados que lo recibieron a su llegada a Brasil.

    «Primero vi a los aficionados en el aeropuerto coreando "¡Vamos, Corinthians! ¡Vamos, Corinthians!". Hay mucha pasión por parte de los seguidores, lo cual es maravilloso de ver. El campo de entrenamiento aquí es increíble, y los jugadores me han recibido con los brazos abiertos; el entrenador y el director también, ha sido estupendo conocerlos. Mis primeras impresiones: estoy muy contento y tengo muchas ganas de jugar», comentó Lingard al reflexionar sobre el comienzo de su aventura brasileña.

  • FBL-BRA-CORINTHIANS-TRAININGAFP

    Listo para la acción

    El veterano delantero está participando actualmente en las sesiones de entrenamiento del equipo con el objetivo de mejorar su forma física. Mientras el club ultima los trámites burocráticos y el papeleo de inscripción, Lingard se centra en causar un impacto inmediato bajo la dirección del cuerpo técnico, ya que el club aspira a conquistar títulos nacionales y continentales en las próximas campañas.

    Su llegada coincide con un periodo de gran ambición para el Corinthians, que sigue apostando por fichajes de renombre para competir en la élite del fútbol sudamericano. Se espera que la amplia experiencia de Lingard en la Premier League y en la selección nacional sea un activo fundamental para el equipo, que se enfrenta a un calendario muy exigente en los próximos meses.

