¡Jesse Lingard tiene un nuevo club! El Corinthians confirma el fichaje de la exestrella del Manchester United

Lingard ya ha comenzado a entrenar en el centro Dr. Joaquim Grava y ha expresado su satisfacción por la acogida que le han brindado los fieles locales. La antigua estrella de los Tres Leones, que destacó en la semifinal del Mundial de 2018, se mostró claramente emocionado por la devoción de los aficionados que lo recibieron a su llegada a Brasil.

«Primero vi a los aficionados en el aeropuerto coreando "¡Vamos, Corinthians! ¡Vamos, Corinthians!". Hay mucha pasión por parte de los seguidores, lo cual es maravilloso de ver. El campo de entrenamiento aquí es increíble, y los jugadores me han recibido con los brazos abiertos; el entrenador y el director también, ha sido estupendo conocerlos. Mis primeras impresiones: estoy muy contento y tengo muchas ganas de jugar», comentó Lingard al reflexionar sobre el comienzo de su aventura brasileña.