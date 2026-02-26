Jesse Lingard se reunirá con su antiguo compañero Memphis Depay, ya que la exestrella del Manchester United está a punto de cerrar un sorprendente traspaso

Los rumores sobre el posible fichaje de Lingard por el Remo dieron lugar a especulaciones sobre su futuro. El experto en fútbol sudamericano Tim Vickery declaró a talkSPORT que podría haber sido una forma de despertar el interés de otros equipos brasileños: «Está en negociaciones con un club llamado Remo, lo que significa que muchos de los grandes clubes brasileños comenzaron como clubes de remo. En cualquier caso, es un poco descabellado.

El Remo está en el norte de Brasil, en Belém, que en realidad es la traducción al portugués de Belén. Hubo una vez un jugador brasileño que fue a jugar allí y dijo: "Es un honor para mí jugar en el lugar donde nació [Jesús] Cristo". Y hubo que explicarle que en realidad no era así.

Pero, en fin, lo que me pregunto es qué está pasando aquí, porque el Remo acaba de ascender y todo el mundo espera que vuelva a descender. Tras tres jornadas del campeonato brasileño, lleva dos empates y una derrota. Te espera un duro trabajo, Jesse Lingard. Si vas allí, te espera un duro trabajo. En primer lugar, porque vas a luchar contra el descenso durante todo el año.

«En segundo lugar, porque mira el mapa. Ahora, el corazón del fútbol brasileño está en el sureste. Río, São Paulo y Belo Horizonte. Remo, donde están ellos, casi todos los partidos fuera de casa son como un viaje en avión de cuatro horas. Brasil es enorme. Así que hay formas más fáciles de ganar dinero que fichar por el Remo.

Lo que me pregunto, y aquí me pongo mi gorra de Dick Dastardly y su sabueso risueño, es qué haría yo en esas circunstancias: alargar un poco la negociación para ver si aparece alguien más. Quizás haya más clubes brasileños... Eso es lo que yo haría en su situación».