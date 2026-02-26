Getty Images Sport
Jesse Lingard se reunirá con su antiguo compañero Memphis Depay, ya que la exestrella del Manchester United está a punto de cerrar un sorprendente traspaso
Lingard, agente libre tras su salida del FC Seúl
Lingard se despidió afectuosamente del FC Seúl en diciembre de 2025, después de que el delantero acordara la rescisión mutua de su contrato. Desde entonces, ha estado buscando un nuevo club y se le ha relacionado con varios equipos. El Wrexham y Italia parecían ser destinos potenciales para Lingard, mientras que otros informes también vinculaban al exjugador de la selección inglesa con un traspaso a Brasil para fichar por el Remo. Según ESPN, ahora parece que Lingard se unirá al Corinthians de Brasil.
Lingard podría unirse a Memphis en el Corinthians
Se dice que el Corinthians está en conversaciones avanzadas con Lingard para su traspaso. El equipo brasileño planea ofrecerle un contrato de un año y ya ha llegado a un acuerdo económico con el jugador de 33 años. Si el acuerdo se lleva a cabo, Lingard volverá a jugar junto a Memphis. Los dos coincidieron en Old Trafford, donde disputaron 31 partidos juntos durante la temporada 2015/16. Memphis fichó por el Corinthians en 2024 y explicó por qué le había tentado el club.
«Para mí, la razón por la que firmé es muy sencilla. Crecí en los Países Bajos con raíces africanas, conozco las competiciones europeas y he jugado en muchos equipos. A medida que fui creciendo, me pregunté: ¿qué puedo hacer para ser más feliz? Eso es seguir mis sentimientos. Todo en mi vida tiene un propósito. Esta aventura me ha llenado el corazón de alegría», declaró a los periodistas.
«La energía que he recibido, los esfuerzos del club, la acogida de los aficionados... Nunca había experimentado algo así. Quizás en Europa jugamos a un nivel más alto, pero no se puede negar que el fútbol auténtico viene de Brasil. Esta es la meca del fútbol».
Surge la teoría de Lingard
Los rumores sobre el posible fichaje de Lingard por el Remo dieron lugar a especulaciones sobre su futuro. El experto en fútbol sudamericano Tim Vickery declaró a talkSPORT que podría haber sido una forma de despertar el interés de otros equipos brasileños: «Está en negociaciones con un club llamado Remo, lo que significa que muchos de los grandes clubes brasileños comenzaron como clubes de remo. En cualquier caso, es un poco descabellado.
El Remo está en el norte de Brasil, en Belém, que en realidad es la traducción al portugués de Belén. Hubo una vez un jugador brasileño que fue a jugar allí y dijo: "Es un honor para mí jugar en el lugar donde nació [Jesús] Cristo". Y hubo que explicarle que en realidad no era así.
Pero, en fin, lo que me pregunto es qué está pasando aquí, porque el Remo acaba de ascender y todo el mundo espera que vuelva a descender. Tras tres jornadas del campeonato brasileño, lleva dos empates y una derrota. Te espera un duro trabajo, Jesse Lingard. Si vas allí, te espera un duro trabajo. En primer lugar, porque vas a luchar contra el descenso durante todo el año.
«En segundo lugar, porque mira el mapa. Ahora, el corazón del fútbol brasileño está en el sureste. Río, São Paulo y Belo Horizonte. Remo, donde están ellos, casi todos los partidos fuera de casa son como un viaje en avión de cuatro horas. Brasil es enorme. Así que hay formas más fáciles de ganar dinero que fichar por el Remo.
Lo que me pregunto, y aquí me pongo mi gorra de Dick Dastardly y su sabueso risueño, es qué haría yo en esas circunstancias: alargar un poco la negociación para ver si aparece alguien más. Quizás haya más clubes brasileños... Eso es lo que yo haría en su situación».
¿Qué viene después?
Lingard ha publicado vídeos de sí mismo entrenando mientras espera asegurar su próximo fichaje y seguramente estará ansioso por volver a la acción. El próximo partido del Corinthians es contra el Novorizontino, en las semifinales del Campeonato Paulista, el sábado.
