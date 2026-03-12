Jesse Lingard revela que el consejo de su excompañero en el Manchester United, Memphis Depay, fue «el factor decisivo» para su fichaje por el Corinthians

El centrocampista de 33 años ha firmado un contrato que se extiende hasta el final de la temporada actual, con la opción de renovarlo por un año más. Durante su presentación oficial, el canterano del United expresó su claro deseo de sumar nuevos títulos a los que ya ha ganado durante su etapa en Old Trafford, y destacó su disposición para afrontar un entorno de alta presión y su motivación para ayudar al club a ganar trofeos.

«He venido aquí para ganar, para ganar trofeos», declaró Lingard durante su presentación. «Soy consciente de las expectativas, es una presión, pero me gusta».