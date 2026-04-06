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Jesse Lingard fracasa en su primer partido como titular con el Corinthians, mientras que el equipo, que lucha por mantenerse en la Serie A, DESPIDE al exseleccionador de Brasil Dorival Junior tras una derrota devastadora ante el Internacional
Dorival Junior ha sido destituido
El despido del exseleccionador de Brasil, Dorival, se produjo tras un período turbulento en el que el Corinthians no logró sumar ni una sola victoria en sus últimos nueve partidos en todas las competiciones. Bajo una presión considerable, la directiva del club decidió rescindir el contrato del veterano entrenador incluso antes de que pudiera dirigirse a los medios de comunicación tras la ajustada derrota del domingo. Esta decisión pone fin a un mandato de casi un año que recientemente se descontroló, dejando al ganador de la Copa do Brasil de 2025 en busca de liderazgo en un momento crítico a nivel nacional.
Un comunicado oficial del club decía: «El Sport Club Corinthians Paulista anuncia el despido del entrenador Dorival Júnior y de su cuerpo técnico. El club agradece a los profesionales los servicios prestados, marcados por importantes logros al frente del equipo, como la Copa do Brasil de 2025 y la Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerán en la historia de la institución. El Corinthians les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales e informa de que el entrenamiento del lunes (06) estará dirigido por William Batista, el entrenador del equipo sub-20».
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El difícil debut como titular de Lingard
Lingard tuvo una actuación discreta en su primer partido como titular. El exdelantero del Manchester United, de 33 años, que fichó por el Corinthians en marzo tras dejar el FC Seúl, tuvo dificultades para influir en el juego, ya que solo logró 27 toques y ningún pase decisivo antes de recibir una tarjeta amarilla a principios de la segunda parte. Lingard fue sustituido finalmente en el minuto 72, apenas unos instantes antes de que Alexandro Bernabei marcara el gol de la victoria para los visitantes.
Un legado de entrenamiento con resultados dispares
Dorival abandona el club tras haber conseguido dos títulos durante su etapa al frente del equipo, que abarcó 63 partidos, entre ellos la Supercopa de Brasil contra el Flamengo a principios de este año. Sin embargo, los nueve partidos sin conocer la victoria desde el triunfo por 1-0 ante el Athletico-PR el 19 de febrero resultaron insuperables, sobre todo tras la prematura eliminación en las semifinales del Campeonato Paulista. La directiva debe ahora estabilizar una plantilla que cuenta con figuras de primer nivel como Lingard, quien tiene contrato con el club hasta diciembre de 2026, con una opción de prórroga de 12 meses adicionales.
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Se avecina el desafío de la Libertadores
El Corinthians se enfrenta a una difícil remontada mientras se prepara para su decisivo partido de la Copa Libertadores de la CONMEBOL contra el Platense en Argentina este jueves. Queda por ver si Lingard y compañía contarán con un nuevo entrenador titular para cuando dé comienzo el partido.