Jesse Lingard da un gran paso hacia su debut con el Corinthians, pero el exjugador del Manchester United aún no está inscrito en el equipo brasileño

El extremo de 33 años llevaba esperando la luz verde para vestir la camiseta del Timao desde su llegada a Sudamérica a principios de este mes. Ha firmado un contrato que se extiende hasta el final de la temporada actual, con opción a un año más. La concesión de su permiso de trabajo es el primer paso crucial que permite al Corinthians proceder a su inscripción oficial en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Mientras se llevaba a cabo el proceso administrativo, el entrenador Dorival Junior se ha centrado en la preparación física de Lingard. El cuerpo técnico no tenía prisa por acelerar los trámites durante el parón internacional, ya que el extremo de 33 años ha firmado un contrato que le obliga a recuperar su plena forma competitiva tras su salida del FC Seúl de Corea del Sur.