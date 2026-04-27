Jesse Lingard afirma que Bruno Fernandes merece estar entre los candidatos al Balón de Oro tras una temporada «extraordinaria» con el Manchester United y ofrece su sincera opinión sobre Michael Carrick

Lingard, quien jugó con Fernandes en Old Trafford entre 2020 y 2022, afirma que su excompañero merece estar «al 100 %» entre los candidatos al máximo galardón individual del fútbol.

«Sus actuaciones con el United esta temporada han sido extraordinarias. Tiene que estar entre los mejores», afirmó Lingard en BBC Sport.

Además, destacó su vínculo con el portugués: «Siempre quiso sacar lo mejor de mí en el United; siempre ha estado ahí para mí».

Sus palabras llegan tras las de Paul Pogba, quien afirmó que, de jugar en el Manchester City, Fernandes lucharía por el Balón de Oro.



