Getty/GOAL
Traducido por
Jesse Lingard afirma que Bruno Fernandes merece estar entre los candidatos al Balón de Oro tras una temporada «extraordinaria» con el Manchester United y ofrece su sincera opinión sobre Michael Carrick
Fernandes lidera la lucha por los cuatro primeros puestos
Fernandes, con ocho goles y 18 asistencias en 30 partidos, ha sido clave en la lucha del United por acabar entre los cuatro primeros y lograr la clasificación para la Liga de Campeones. A solo dos asistencias del récord compartido por Thierry Henry y Kevin De Bruyne, aún le quedan cinco partidos para alcanzarlo. Varios expertos lo ven como candidato al premio PFA al Jugador del Año, y Lingard incluso sugiere que debería optar al Balón de Oro, pese a la ausencia del United en Europa esta temporada.
- Getty Images Sport
«¡Tiene que estar ahí arriba!»
Lingard, quien jugó con Fernandes en Old Trafford entre 2020 y 2022, afirma que su excompañero merece estar «al 100 %» entre los candidatos al máximo galardón individual del fútbol.
«Sus actuaciones con el United esta temporada han sido extraordinarias. Tiene que estar entre los mejores», afirmó Lingard en BBC Sport.
Además, destacó su vínculo con el portugués: «Siempre quiso sacar lo mejor de mí en el United; siempre ha estado ahí para mí».
Sus palabras llegan tras las de Paul Pogba, quien afirmó que, de jugar en el Manchester City, Fernandes lucharía por el Balón de Oro.
- AFP
Carrick, favorito para el puesto fijo
El United vive un resurgimiento bajo Carrick, con ocho victorias en doce partidos desde que reemplazó a Ruben Amorim en enero. Lingard cree que ha hecho lo suficiente para quedarse de forma permanente y asegura que los Red Devils han avanzado «a pasos agigantados» bajo el legendario excentrocampista.
«A veces llegan muchos entrenadores con ideas distintas y eso complica las cosas», explica. «Pero con Michael van por buen camino. Lo conozco desde mi etapa en el United: sé cómo trabaja y los jugadores responden. Lleva el ADN del club en la sangre».
- Getty
¿Y ahora qué?
Lingard dejó el United como agente libre en verano de 2022 y, tras un paso decepcionante por el Nottingham Forest, jugó dos temporadas en el FC Seúl de Corea del Sur. Según él, ese periodo le sirvió para «aclararme las ideas» y redescubrir su pasión por el fútbol.
«Logramos cosas increíbles en United, pero llegó el momento de seguir adelante y para mí ese lugar fue Corea», explicó.
Fichó por el Corinthians en marzo y ya ha jugado cinco partidos en la Serie A brasileña. Volverá a la acción el jueves en la Copa Libertadores contra Peñarol.
Mientras tanto, Fernandes y Carrick se centran en el siguiente compromiso liguero del United, en Old Trafford ante el Brentford el lunes. Cerrarán la temporada frente a Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest y Brighton.