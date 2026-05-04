Jesse Derry permanece hospitalizado tras la conmoción sufrida en la cabeza durante la derrota del Chelsea ante el Nottingham Forest en la Premier League. El club ha proporcionado una actualización sobre su estado

Al final de la primera parte, Derry —sorpresivamente titular por decisión del entrenador interino Calum McFarlane— chocó cabezas con el defensa del Forest, Zach Abbott, mientras disputaban un balón aéreo en el área. El joven recibió oxígeno en el césped.

Abbott siguió en juego, pero Derry quedó inmóvil más de diez minutos. Los médicos actuaron al instante; la preocupación de ambos equipos era evidente. El joven de 18 años recibió atención y salió en camilla bajo la ovación local.

El técnico interino Calum McFarlane declaró a la BBC tras el partido: «Por lo que sabemos, todo va bien y las noticias son positivas.

Estoy destrozado por Jesse, creo que lo hizo bien en el partido. Nos aportó peligro; ha sido un momento crucial para él que ha terminado tristemente».