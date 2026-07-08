Según BBC Sport, Derry fichará cedido por el Sporting la próxima temporada, sin opción de compra. El Chelsea, que le renovó tras su debut, lo cede para que siga creciendo.

Aunque varios clubes de primer nivel, como el Bayern de Múnich, mostraron interés, el Chelsea actuó rápido para asegurar su futuro. El club londinense considera que jugar en Portugal es el paso ideal para que el delantero adquiera experiencia en primera división tras impresionar en sus primeras apariciones.



