Getty Images Sport
Traducido por
Jesse Derry, joven promesa del Chelsea, se dispone a fichar por un club de la Liga de Campeones en calidad de cedido, tras firmar un nuevo contrato
Derry firma un nuevo contrato con el Chelsea antes de su cesión al Sporting
Según BBC Sport, Derry fichará cedido por el Sporting la próxima temporada, sin opción de compra. El Chelsea, que le renovó tras su debut, lo cede para que siga creciendo.
Aunque varios clubes de primer nivel, como el Bayern de Múnich, mostraron interés, el Chelsea actuó rápido para asegurar su futuro. El club londinense considera que jugar en Portugal es el paso ideal para que el delantero adquiera experiencia en primera división tras impresionar en sus primeras apariciones.
- Getty
Las incorporaciones del Stamford Bridge empujan al Derry hacia una salida temporal
Derry fichará por el Sporting tras pasar el reconocimiento médico, mientras el Chelsea cerrará este verano el fichaje de Geovany Quenda, procedente del equipo luso, por 40 millones de libras. Quenda se sumará a una delantera en Stamford Bridge donde ya están Pedro Neto, Estevao Willian, Jamie Gittens y Alejandro Garnacho.
Para garantizarle minutos, el Chelsea cederá a Derry. Además, busca traspasar a Garnacho de forma definitiva, pues prefiere venderlo antes que cederlo de nuevo. El club quiere reducir la plantilla y encontrar un comprador para el argentino es prioritario mientras reestructura su ataque.
Rápido ascenso en las categorías inferiores
Derry llegó al Chelsea procedente del Crystal Palace el verano pasado y, desde entonces, ha ascendido rápidamente. Internacional con Inglaterra sub-17, sub-18 y sub-19, se consolidó como una de las mayores promesas. La temporada pasada jugó tres partidos con el primer equipo y fue titular por primera vez en la Premier League contra el Nottingham Forest.
El partido se truncó justo antes del descanso por un choque de cabezas, pero Derry ya se recuperó y fue suplente en el último encuentro, ante Sunderland, lo que confirma su peso en los planes del primer equipo.
- AFP
¿Qué le depara el futuro a Derry?
Derry viajará a Portugal para someterse a un reconocimiento médico y formalizar su cesión al Sporting. Tras completar los trámites, se unirá a su nueva plantilla y se preparará para una temporada exigente que incluye la Liga de Campeones. Un buen rendimiento allí podría llevarlo de vuelta a Londres listo para luchar por la titularidad.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias