«Estamos llegando al punto en el que, tan pronto como sale de su pie, sabes que va a entrar», dijo el entrenador de los Red Devils después del partido. «En cuanto ves que está en posición, sabes que va a marcar». Y no exagera. Tras su espectacular fichaje este verano del Manchester City al United, esta ya es la temporada más productiva de Park en cuanto a goles y asistencias.
Ahora, a medida que se acercan los primeros partidos de las Lionesses en 2026, la gran pregunta es: ¿cómo aprovechará Sarina Wiegman el excepcional estado de forma de Park y sacará lo mejor de ella con la camiseta de Inglaterra?