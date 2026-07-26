Jermain Defoe fue acusado de no asistir a los entrenamientos, lo que llevó al director del Woking a rescindir su contrato tras cuatro meses al frente del equipo

Al explicar la decisión, Brown asumió la responsabilidad del nombramiento de Defoe y detalló por qué el club decidió poner fin a su etapa.

«La recomendación de nombrar a Jermain como entrenador fue mía, y asumo toda la responsabilidad por ello», declaró en la página web oficial del club. «Tras reunirme con él en varias ocasiones, creí que era la persona adecuada para llevar al club hacia una nueva y emocionante era... Sin embargo, en las últimas semanas se habían recibido comentarios de todo el club, incluidos los jugadores, el cuerpo técnico y otros departamentos, en relación con una creciente preocupación».

Además, afirmó que Defoe y su asistente faltaron a compromisos clave durante la pretemporada y concluyó: «Se convocó una reunión con los directivos, el entrenador, su asistente y el jefe de operaciones para revisar los preparativos. Ni Jermain ni su asistente acudieron a esa reunión ni al entrenamiento de ese día».