Jeremy Jacquet Chelsea GFXGetty/GOAL

Jeremy Jacquet: El joven defensor del Rennes podría costarle 70 millones de euros al Chelsea

Chelsea sigue buscando un central tras la salida de Rüdiger y Silva; Jérémy Jacquet del Rennes podría ser la solución que buscan.

Como es habitual en BlueCo, Jacquet dista mucho de tener la experiencia de un Rüdiger, Thiago Silva o cualquier otro central que haya disputado minutos con el Chelsea esta temporada. Con apenas 20 años —no cumplirá 21 hasta julio—, todavía está en plena etapa de desarrollo. Sin embargo, en favor de los londinenses del oeste, Jacquet representa ese tipo de talento de élite por el que deberían apostar más a menudo, en lugar de malgastar alrededor de 20 millones de euros en jóvenes que casi nunca llegarán al primer equipo.

Pero, ¿quién es realmente Jacquet, por qué el Chelsea lo ha identificado como la solución a sus problemas defensivos y vale los 70 millones de euros que Rennes está pidiendo? GOAL analiza todo sobre uno de los prospectos más prometedores de Francia…

  • Donde todo comenzó

    Jacquet nació el 13 de julio de 2005 en el suburbio parisino de Bondy. Apenas tenía un año cuando Zinedine Zidane protagonizó su famoso cabezazo a Marco Materazzi en la final del Mundial 2006, que Francia perdió ante Italia en los penales. Trece años después, cuando Les Bleus volvieron a alzarse con la Copa del Mundo, Jacquet ya jugaba en el equipo local RC Joinville, dando sus primeros pasos en el fútbol.

    En Francia se ha comentado ampliamente sobre la sorprendente incapacidad del Paris Saint-Germain para descubrir y formar a los mejores talentos locales. Jacquet fue otro ejemplo de ello, ya que en 2019 firmó inicialmente un contrato amateur con el Rennes, un club de primera división reconocido por su excelencia en el desarrollo juvenil.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    El gran descanso

    A los 18 años, Jacquet dio un salto importante, pasando de los equipos juveniles del Rennes al primer equipo, debutando en la Ligue 1 en enero de 2024 contra el Niza. Días después, fue cedido al Clermont, entonces luchando por no descender, hasta el final de la temporada, aunque no logró evitar la caída del club. Sin embargo, se consideró beneficioso para su desarrollo permanecer en el Clermont en la Ligue 2, organizándose otra cesión tras sus actuaciones destacadas en el Equipo del Torneo con la selección Sub-19 de Francia en el Campeonato Europeo de ese verano, donde cayeron en la final contra España.

    El problema pronto quedó claro: Jacquet era demasiado talentoso para jugar en la segunda división. No solo se convirtió en el pilar de la defensa del Clermont, sino que también aportó en el juego aéreo y en la construcción desde atrás. Rennes decidió rescindir el préstamo a mediados de la temporada 2024-25, pagando 900.000 € para recuperarlo.

    Jacquet comenzó 11 de los 14 partidos restantes de Ligue 1 con Rennes, contribuyendo a que el equipo se alejase de la lucha por el descenso y terminara cómodamente en la mitad de la tabla, en 11º lugar.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-MONACOAFP

    Cómo va

    A pesar de sus limitadas apariciones en una de las cinco grandes ligas europeas, Jacquet fue objeto de fuertes rumores de traspaso en 2025. El Arsenal buscaba al joven de 20 años como reemplazo de Jakub Kiwior, pero Rennes dejó claro que no saldría tras firmar un nuevo contrato en mayo, y Jacquet tampoco parecía especialmente interesado en el cambio. Los Gunners terminaron optando por Piero Hincapié del Bayer Leverkusen.

    Un verano lleno de especulaciones no afectó la concentración de Jacquet, quien ha comenzado todos los partidos de liga del Rennes esta temporada, salvo dos debido a una suspensión. Además, ha sido internacional en cinco ocasiones con la Sub-21 de Francia, y crecen los llamados para que Didier Deschamps le dé una oportunidad con la selección absoluta en marzo, antes del Mundial de este verano.

    Su nivel de juego también ha dejado claro que enero no sería un mes tranquilo para Jacquet. El Chelsea busca un fichaje transformador en defensa central, pero si no hubieran mostrado interés, otro club de élite probablemente habría intentado asegurar su incorporación igualmente.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-AUXERREAFP

    Mayores fortalezas

    Con una combinación de confianza y agresividad controlada, Jacquet posee las herramientas físicas y mentales para consolidarse como un central de élite. Ha brillado tanto en sistemas de tres como de cuatro defensas, jugando indistintamente en cualquiera de los lados e incluso ejerciendo en ocasiones como líbero clásico.

    Cuando juega como central abierto en una línea de tres, Jacquet demuestra su capacidad para cubrir grandes espacios con velocidad de recuperación, mientras que en el centro sobresale por su dominio aéreo. En un equipo tan eficiente en jugadas a balón parado como el Chelsea, podría aumentar significativamente su aporte ofensivo.

    Su instinto posicional es sobresaliente, evidenciado por su ubicación en el percentil 95 de intercepciones (1,69 por 90 minutos) entre centrales en Europa. Esto se debe tanto a su lectura del juego en profundidad como a su disposición a anticiparse a los oponentes para recuperar el balón en el momento justo.

    Lo que realmente distingue a Jacquet de otros defensores franceses es su calidad con el balón. Quien vea jugar al Rennes lo notará ejecutando cambios de juego precisos, pases verticales directos y avanzadas incisivas hacia el mediocampo rival.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-MONACOAFP

    Espacio para mejorar

    Existen dos preocupaciones principales respecto a Jacquet. La primera es cómo se adaptaría a una liga y a un club bajo un escrutinio mucho mayor, sobre todo si se le presenta como el salvador defensivo a largo plazo del Chelsea. Brillar en la Ligue 1 no garantiza automáticamente éxito en la Premier League, y cuanto más se hable de él, más blanco será de los rivales.

    La segunda tiene que ver con su estilo de juego natural. La agresividad de Jacquet suele ser controlada y le permite dominar en el marcaje cercano, pero cuando falla, puede hacerlo de forma espectacular. No es raro que pierda la marca o cometa faltas evitables, una debilidad difícil de corregir por completo.

    A principios de esta temporada, Jacquet recibió su primera tarjeta roja en la derrota 5-0 del Rennes ante el PSG tras barrer a Gonçalo Ramos con una amarilla previa. Este incidente reflejó más un fallo de concentración que otra cosa, aunque poco después recibió otra amonestación que derivó en suspensión automática.

    Su disciplina sigue generando dudas, y llegar a un equipo tan temperamental como el Chelsea —último en la tabla de fair play de la Premier League— podría complicar aún más su desarrollo en este aspecto.

  • Tottenham Hotspur v Villarreal CF - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    ¿El próximo... Cristian Romero?

    Lo siento por decepcionar a los hinchas del Chelsea que esperaban una comparación con alguien que no juegue para un equipo rival, pero el estilo de Jacquet es sorprendentemente similar al del capitán del Tottenham, Cristian Romero. Y oye, Romero ganó la Copa del Mundo como titular clave, así que tal vez esto no sea tan malo, ¿no?

    Tanto Jacquet como Romero son agresivamente intransigentes, para bien o para mal. No hay manera de amansarlos si quieres que den lo mejor de sí; puede que tengas que “morir por ellos” para que ellos “vivan por ti”. Pero cuando su estilo funciona, es espectacular: belleza y bestia en uno.

    Aunque Romero ha retrocedido defensivamente con los Spurs esta temporada, sigue siendo fundamental en la construcción de ataques. Confía plenamente en su capacidad para dar pases entre líneas y recuperar el balón mucho más arriba que el resto de su línea defensiva, algo que Jacquet también puede replicar y que el Chelsea espera ver si lo ficha.

    Sin embargo, Romero sigue en el Tottenham porque no ha logrado corregir ciertos malos hábitos: faltas innecesarias, entradas excesivamente agresivas y riesgos imprudentes. Jacquet, con solo 20 años y toda su mejor etapa por delante, tiene tiempo suficiente para pulir estos aspectos de su juego.

  • ¿Qué sigue?

    El Chelsea ya ha acordado los términos personales con Jacquet, y el joven defensor está interesado en unirse a los Blues antes del cierre del mercado de fichajes. Si el precio de 70 millones de euros que pide el Rennes resulta prohibitivo o se reduce, está por verse, pero en el oeste de Londres están convencidos de que es un jugador por el que vale la pena invertir.

    Rennes, actualmente a solo dos puntos de un puesto de clasificación para la Liga de Campeones en la Ligue 1, sabe que Jacquet atraerá interés de otros clubes este verano si el Chelsea no cumple con su valoración de inmediato. Incluso podría ser más prudente para el jugador esperar y reevaluar sus opciones al final de la temporada.

    El entrenador en jefe Habib Beye declaró: "Creo que Jérémy es fundamental para nuestros objetivos, y si se marchara, tendríamos que ajustar nuestras metas, porque es un jugador esencial, uno de los mejores de nuestro equipo. Debemos aprender a resistir este tipo de ofertas".

    Sin embargo, el Chelsea necesita con urgencia un defensor en el que puedan confiar, y si realmente confían en el talento de Jacquet, deberían asegurarse de ficharlo. Los experimentados gestores de BlueCo saben mejor que nadie que todo jugador tiene un precio.

