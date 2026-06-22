¡Jeremy Doku ya es padre! Nace el primer hijo de la estrella de Bélgica y del Manchester City, que regresa de inmediato para el decisivo partido del Mundial

La Federación Belga de Fútbol confirmó el lunes que Doku y su esposa, Shireen, han tenido su primer hijo, al que llamaron Praise. El jugador del Manchester City dejó la concentración de la selección justo antes del partido contra Irán para estar presente en ese momento especial.

La Federación Belga de Fútbol (RBFA) lo confirmó en un comunicado: «Jeremy recibió ayer, antes del partido, la noticia de que el parto era inminente. Tras consultar con el equipo médico de los Diablos Rojos, se decidió concederle temporalmente la oportunidad de reunirse con su esposa en Londres».



