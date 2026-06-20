Jeremy Doku se pierde el Bélgica-Irán por una recaída de infección respiratoria

La noticia sorprendió a los «Red Devils» poco antes de su entrenamiento en California. Doku no apareció en el campo cuando el equipo se preparaba para su segundo partido. Se confirmó que no jugará contra Irán por un problema respiratorio persistente.

Según Sporza, el extremo arrastra problemas respiratorios desde hace semanas. Viajó con la selección pese a un fuerte resfriado, mejoró tras jugar la segunda parte del debut ante Egipto, pero su estado empeoró la noche del sábado en Los Ángeles.