Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
USA WC26 SOCCER D1 BELGIUM RED DEVILS VS EGYPTAFP
Moataz Bellah El Hadedy

Traducido por

Jeremy Doku se pierde el Bélgica-Irán por una recaída de infección respiratoria

Belgium
World Cup
J. Doku
Irán
Belgium vs Irán

Los preparativos de Bélgica para el Mundial sufrieron un revés: el extremo Jeremy Doku, del Manchester City, fue descartado para el partido contra Irán por una infección respiratoria que le impidió entrenar en Los Ángeles.

  • Un problema de salud recurrente en Los Ángeles

    La noticia sorprendió a los «Red Devils» poco antes de su entrenamiento en California. Doku no apareció en el campo cuando el equipo se preparaba para su segundo partido. Se confirmó que no jugará contra Irán por un problema respiratorio persistente.

    Según Sporza, el extremo arrastra problemas respiratorios desde hace semanas. Viajó con la selección pese a un fuerte resfriado, mejoró tras jugar la segunda parte del debut ante Egipto, pero su estado empeoró la noche del sábado en Los Ángeles.

    • Anuncios
  • USA WC26 SEATTLE SOCCER RED DEVILS TUESDAY TRAININGAFP

    Informe oficial sobre el estado de salud y plan de tratamiento

    Tras consultar con el cuerpo médico belga, se decidió marginar al jugador de la convocatoria para que se recupere por completo. El delantero ya toma antibióticos para combatir la infección. «Es mejor dejarle descansar ahora y luego prepararse para el último partido de la fase de grupos contra Nueva Zelanda», explicó Vincent Mannaert, director deportivo de Bélgica.

    Con este descanso y la medicación, se espera que el extremo recupere su mejor nivel para el último partido del Grupo G la próxima semana.

  • Ajustes tácticos de los Red Devils

    La ausencia de Doku complica el ataque belga y obliga al seleccionador García a cambiar de estrategia. El extremo del Manchester City sobresale en el uno contra uno, habilidad que se echará de menos ante la ordenada defensa iraní. Para compensarlo, se esperan movimientos en el once.

    Lo más probable es que Leandro Trossard ocupe su banda izquierda favorita, mientras que en la derecha podrían debut Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers o Charles De Ketelaere.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Panorama del Grupo G y lo que está en juego en la fase de clasificación

    Bélgica lucha en el Grupo G: los cuatro equipos, incluidos Nueva Zelanda y Egipto, tienen un punto tras la primera jornada. El partido contra Irán en Los Ángeles es clave para que los Diablos Rojos avancen sin problemas a los octavos de final.



World Cup
Belgium crest
Belgium
BEL
Irán crest
Irán
IRÁ