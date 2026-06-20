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Jeremy Doku se pierde el Bélgica-Irán por una recaída de infección respiratoria
Un problema de salud recurrente en Los Ángeles
La noticia sorprendió a los «Red Devils» poco antes de su entrenamiento en California. Doku no apareció en el campo cuando el equipo se preparaba para su segundo partido. Se confirmó que no jugará contra Irán por un problema respiratorio persistente.
Según Sporza, el extremo arrastra problemas respiratorios desde hace semanas. Viajó con la selección pese a un fuerte resfriado, mejoró tras jugar la segunda parte del debut ante Egipto, pero su estado empeoró la noche del sábado en Los Ángeles.
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Informe oficial sobre el estado de salud y plan de tratamiento
Tras consultar con el cuerpo médico belga, se decidió marginar al jugador de la convocatoria para que se recupere por completo. El delantero ya toma antibióticos para combatir la infección. «Es mejor dejarle descansar ahora y luego prepararse para el último partido de la fase de grupos contra Nueva Zelanda», explicó Vincent Mannaert, director deportivo de Bélgica.
Con este descanso y la medicación, se espera que el extremo recupere su mejor nivel para el último partido del Grupo G la próxima semana.
Ajustes tácticos de los Red Devils
La ausencia de Doku complica el ataque belga y obliga al seleccionador García a cambiar de estrategia. El extremo del Manchester City sobresale en el uno contra uno, habilidad que se echará de menos ante la ordenada defensa iraní. Para compensarlo, se esperan movimientos en el once.
Lo más probable es que Leandro Trossard ocupe su banda izquierda favorita, mientras que en la derecha podrían debut Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers o Charles De Ketelaere.
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Panorama del Grupo G y lo que está en juego en la fase de clasificación
Bélgica lucha en el Grupo G: los cuatro equipos, incluidos Nueva Zelanda y Egipto, tienen un punto tras la primera jornada. El partido contra Irán en Los Ángeles es clave para que los Diablos Rojos avancen sin problemas a los octavos de final.