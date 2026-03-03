Goal.com
¡Jeremie Frimpong puede volar! El Liverpool necesita que el lateral se mantenga en forma y aporte un factor X para garantizar un puesto entre los cinco primeros

Veinte minutos: eso es todo lo que Jeremie Frimpong necesitó para demostrar al Liverpool lo que se había estado perdiendo en el choque de la Premier League del sábado contra el West Ham. Los Reds ya ganaban 4-2 cuando el holandés sustituyó a Joe Gómez en el lateral derecho, pero el partido aún no había terminado. Al contrario, Valentín Castellanos acababa de recortar distancias para los visitantes, amenazados por el descenso, que estaban causando todo tipo de problemas a la defensa del Liverpool.

Sin embargo, Frimpong no solo ofreció más opciones ofensivas que Gómez, sino que también aportó más penetración que la que Mohamed Salah había logrado en toda la tarde.

Solo dos minutos después de salir al campo, ganó un tiro libre en una zona peligrosa tras regatear a Crysencio Summerville en la banda derecha. Momentos después, volvió a escaparse y, esta vez, Axel Disasi solo pudo desviar el peligroso centro raso de Frimpong hacia su propia portería. El internacional holandés debería haber sumado otra asistencia en el tiempo de descuento, pero Trey Nyoni, por desgracia, envió por encima del larguero su inteligente recorte desde solo 10 metros.  

Sin embargo, en ese momento, el fallo ya no importaba. La resistencia del West Ham se había roto definitivamente gracias a un jugador con el potencial de tener un impacto igual de grande en la conclusión de lo que hasta ahora ha sido una campaña frustrante tanto para Frimpong como para el Liverpool.

    Sustitución de Trent

    Perder a Trent Alexander-Arnold, que se marchó al Real Madrid, fue un duro golpe para el Liverpool, y no solo desde el punto de vista emocional y financiero. También supuso un importante revés a nivel deportivo. 

    Alexander-Arnold nunca ha sido el mejor defensa del mundo, pero su versatilidad y su capacidad de pase lo convirtieron en una pieza fundamental para el éxito del Liverpool bajo la dirección de Jurgen Klopp, y para el triunfo del título de la temporada pasada bajo la dirección de Arne Slot. No es casualidad que los Reds, y Salah en particular, hayan marcado muchos menos goles esta temporada al perder la capacidad de Alexander-Arnold para desmontar las defensas desde atrás y causar todo tipo de caos en el área rival con sus mortíferos centros desde la banda.

    Sin embargo, el Liverpool consideró que Frimpong ayudaría a llenar el vacío dejado por Alexander-Arnold, y era fácil entender por qué.

    «No hay muchos Jeremie Frimpongs».

    Frimpong no era en absoluto un sustituto equivalente, ya que, sencillamente, no hay otro lateral derecho como Alexander-Arnold en el fútbol actual. Sin embargo, en el Bayer Leverkusen, el jugador de 25 años había demostrado ser una auténtica pesadilla para los rivales en otros aspectos que, según el exentrenador Xabi Alonso, también lo hacían casi único.

    «No hay muchos Jeremie Frimpongs en este mundo», declaró el entrenador ganador de dos títulos al Kolner Stadt-Anzeiger en mayo de 2024. «Es un jugador muy importante para nuestro sistema, que está hecho a su medida».

    Frimpong sin duda floreció como lateral en la formación 3-4-2-1 de Alonso. Durante sus dos últimas temporadas en el Bay Arena, Frimpong marcó más goles (19) en todas las competiciones que cualquier otro defensa de las cinco grandes ligas europeas, mientras que solo Jonathan Clauss (21) y Alejandro Grimaldo (29) superaron sus 19 asistencias.

    La aterradora velocidad de Frimpong era lo que le convertía en una amenaza, el tipo de velocidad que Slot echaba en falta en el lateral del Liverpool tras enfrentarse al dinámico dúo del París Saint-Germain, Achraf Hakimi y Nuno Mendes, en la Liga de Campeones de la temporada pasada.

    Posible sustituto de Salah

    Slot también reveló, poco después de que Frimpong completara formalmente su fichaje por el Merseyside el 1 de junio, que él y el resto del equipo de reclutamiento de los Reds opinaban que el internacional holandés era tan bueno en ataque que era una opción viable para sustituir a Salah en la banda derecha durante la campaña de Egipto en la Copa Africana de Naciones. La idea era que ambos se complementaran a la perfección, dada la preferencia de Salah por recortar hacia dentro y la afición de Frimpong por superar a su rival por fuera.

    Sin embargo, de cara al partido del martes contra el Wolverhampton, ambos solo han sido titulares juntos en dos ocasiones en la Premier League. La Copa Africana de Naciones ha influido claramente en esta desafortunada estadística, pero los problemas de lesiones de Frimpong han sido los principales responsables, lo cual resulta sorprendente. 

    Lesiones «difíciles de tratar»

    Frimpong no se había perdido ningún partido del Leverkusen por lesión en más de tres años cuando fichó por el Liverpool, pero se ha perdido 19 desde su llegada a Anfield debido a tres problemas distintos en los isquiotibiales.

    La primera se produjo en su primer partido en la Premier League, contra el Bournemouth; la segunda, tras solo 19 minutos de juego en la victoria de la Liga de Campeones ante el Eintracht de Fráncfort a finales de octubre. Como resultado, un jugador que marcó (aunque de forma fortuita) en su primer partido oficial con el Liverpool, en el choque de la Community Shield contra el Crystal Palace, no logró coger impulso durante sus primeros cuatro meses en el club.

    «Fue muy duro», admitió Frimpong en diciembre. «No soy el tipo de persona que se lesiona. Por eso me resulta muy difícil lidiar con ello, pero tenía gente, mi gente, a mi alrededor... Creo que es parte del juego. Las lesiones le pasan a todo el mundo y supongo que me tocó a mí. Podría decir que ha sido un comienzo desafortunado para mí, pero ahora estoy más sano. Me siento bien».

    Sin embargo, poco más de un mes después, volvió a lesionarse, tras tener que abandonar el campo a los tres minutos del 6-0 contra el Qarabag. El momento fue especialmente cruel, ya que Frimpong había empezado a demostrar por qué el Liverpool lo había fichado.

    «Tan importante en el fútbol moderno»

    Hubo una aparición clave en una victoria crucial ante los Spurs, en la que Frimpong asistió a Hugo Ekitike para marcar el gol de la victoria, y una asistencia a Ryan Gravenberch en la victoria por 2-1 sobre los Wolves, que hizo que Slot alabara a su compatriota.

    «Velocidad, eso es lo que tiene Jeremie, y eso es muy importante y crucial en el fútbol moderno», declaró el entrenador a los periodistas. «Porque para crear algo contra un bloque bajo, equipos que defienden con tantos jugadores, normalmente los equipos lo rompen con jugadas a balón parado. Ahora bien, esa no es nuestra mayor fortaleza, y entonces tenerlo disponible con su velocidad, porque el primer gol que marcamos fue pura habilidad individual: rápido, bam, bam y un centro atrás.

    Vale, estábamos bien posicionados, pero ese es el ritmo que siempre quise incorporar en verano, y eso es lo que hicimos con Hugo (Ekitike), lo que hicimos con Jeremie y también con Alex (Isak). Pero, por desgracia, no hemos podido utilizar todo el dinero que hemos gastado y eso tiene que ver con las lesiones de estos jugadores».

    Es un buen problema tenerlo.

    Aún así, mientras Isak sigue fuera de juego por una fractura en la pierna, Ekitike está brillando en la delantera y Frimpong por fin está disponible para volver a ser titular tras su alentador regreso contra el West Ham el fin de semana. Como era de esperar, Slot se muestra reacio a correr riesgos con Frimpong, dado que Conor Bradley no volverá a jugar esta temporada y el pobre Gómez es muy frágil.

    «No creo que la única posición en la que tuvimos problemas fuera la de lateral derecho», declaró el exentrenador del Feyenoord antes del partido del martes en Molineux. «Creo que ha sido en más posiciones, pero la de lateral derecho es probablemente la que más destaca. Por lo tanto, tener a Jeremie de vuelta es muy bueno, pero [gestionar sus minutos] es algo que se te pasa por la cabeza».

    Y más aún cuando el Liverpool volverá esta semana a jugar cada tres o cuatro días durante una serie de partidos cruciales antes del parón internacional, que incluye un enfrentamiento de octavos de final de la Liga de Campeones con el Galatasaray, así como partidos contra equipos en apuros como el Wolves y el Tottenham, que simplemente hay que ganar para asegurar un puesto entre los cinco primeros de la Premier League.

    «Hay que tener en cuenta todas esas cosas, especialmente con los jugadores que regresan de una lesión», dijo Slot. «Pero también sabemos la importancia que tiene cada partido y prefiero tener este problema, gestionar los minutos que le puedo dar, a verlo con el equipo médico haciendo su recuperación».

    De hecho, la importancia de la disponibilidad de Frimpong no puede ser subestimada. Ha participado en cinco goles en sus últimas seis apariciones en todas las competiciones y, como escribió recientemente el exjugador del Liverpool John Aldridge en el Liverpool Echo, «Frimpong ofrece algo diferente a nuestros otros jugadores. Es muy rápido, es eléctrico».

    De hecho, el veloz holandés es un auténtico revulsivo y un potencial salvador de la temporada, siempre y cuando consiga mantenerlo en forma...

0