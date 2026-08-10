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¿Jeff Bezos al Liverpool? El fundador de Amazon se acerca a la compra de una participación minoritaria en Anfield como parte de un consorcio de milmillonarios
Un consorcio de milmillonarios pone la mira en Anfield
El amanecer de una nueva era en el Liverpool podría estar a solo unos días, ya que Bezos, fundador de Amazon, está cerca de cerrar un acuerdo para adquirir una participación minoritaria en el club de Merseyside. Según Sky News, Bezos forma parte de un consorcio de élite integrado por algunas de las personas más ricas del mundo, entre ellas Amit Bhatia y el cofundador de Facebook Eduardo Saverin, que busca comprar «aproximadamente un tercio» del club de la Premier League.
Esta posible inversión supone un cambio importante para Fenway Sports Group (FSG), que se ha mostrado abierto a inversión externa para ayudar al club a competir al más alto nivel del fútbol mundial. FSG ha reconocido oficialmente el interés de esta parte, lo que supone un paso importante en las negociaciones. En una comunicación formal sobre la posible operación, FSG señaló: «Un consorcio de inversión liderado, gestionado y representado por Amit Bhatia ha expresado su interés en realizar una inversión estratégica minoritaria en el Liverpool Football Club».
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Amit Bhatia lidera la ofensiva
El sindicato está encabezado por Bhatia, una figura muy familiarizada con el mundo del deporte profesional y de los negocios de alto nivel. Bhatia, yerno del magnate del acero Lakshmi Mittal, anteriormente tuvo una participación en el Queens Park Rangers, equipo del Championship, lo que le proporciona la experiencia necesaria para manejar las complejidades de la propiedad de clubes en el fútbol inglés.
El informe indica que la operación avanza a un ritmo rápido, con la posibilidad de que un anuncio formal llegue incluso esta misma semana. Aunque existe la posibilidad de que los plazos se deslicen hasta la próxima semana, el impulso detrás de la oferta sugiere que FSG está listo para dar la bienvenida a los nuevos socios.
La transformación del poder financiero del Liverpool
Si el acuerdo llega a cerrarse, proporcionaría al Liverpool un respaldo financiero sin precedentes en su intento de competir con la riqueza estatal de Manchester City y Newcastle United. Bezos, cuya fortuna personal se estima en más de 280.000 millones de dólares, según Forbes, ya ha coqueteado en el pasado con la propiedad de equipos deportivos, después de haber sido vinculado con franquicias de la NFL como los Seattle Seahawks y los Washington Commanders.
La etapa de FSG en Anfield ha estado marcada por la estabilidad y el éxito, después de rescatar al club del borde de la administración concursal tras el desastroso mandato de Tom Hicks y George Gillett. Bajo su gestión, el club puso fin a su larga espera por un título de la Premier League y conquistó la Champions League.
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Transición dentro y fuera del campo
La posible llegada de Bezos y compañía se produce en un periodo de cambios significativos para el Liverpool sobre el terreno de juego. El club atraviesa actualmente una temporada de transición tras el despido del entrenador Arne Slot y la mediática salida de Mohamed Salah. Para hacer frente a estos cambios, el equipo de captación ha estado activo en el mercado, asegurando incorporaciones como las de Jeremy Jacquet, Victor Munoz y el defensa del Barcelona Ronald Araujo.
Uno de los objetivos principales para lo que resta de mercado estival es Bradley Barcola, y varios informes apuntan a que el Paris Saint-Germain podría estar abierto a una venta. Aunque las negociaciones por el francés aún no han dado un paso decisivo, la promesa de un nuevo respaldo de un multimillonario podría aportar el impulso necesario para cerrar la operación.
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