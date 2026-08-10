El amanecer de una nueva era en el Liverpool podría estar a solo unos días, ya que Bezos, fundador de Amazon, está cerca de cerrar un acuerdo para adquirir una participación minoritaria en el club de Merseyside. Según Sky News, Bezos forma parte de un consorcio de élite integrado por algunas de las personas más ricas del mundo, entre ellas Amit Bhatia y el cofundador de Facebook Eduardo Saverin, que busca comprar «aproximadamente un tercio» del club de la Premier League.

Esta posible inversión supone un cambio importante para Fenway Sports Group (FSG), que se ha mostrado abierto a inversión externa para ayudar al club a competir al más alto nivel del fútbol mundial. FSG ha reconocido oficialmente el interés de esta parte, lo que supone un paso importante en las negociaciones. En una comunicación formal sobre la posible operación, FSG señaló: «Un consorcio de inversión liderado, gestionado y representado por Amit Bhatia ha expresado su interés en realizar una inversión estratégica minoritaria en el Liverpool Football Club».



