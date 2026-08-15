AFP
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Jeff Bezos adquiere una participación minoritaria en el Liverpool en la sorprendente nueva inversión de FSG
FSG acuerda una inversión de capital minoritaria
FSG ha anunciado oficialmente un acuerdo definitivo para vender una participación minoritaria en el capital de Liverpool a 1892 Holdings. El consorcio, de nueva creación, está liderado y gestionado por Amit Bhatia, y reúne a expertos del mundo empresarial, tecnológico y de la inversión.
El grupo inversor de alto perfil cuenta con un importante respaldo financiero de los Mittal Family Trusts y K5 Sports. De forma crucial, Jeff Bezos participa como inversor principal en el fondo K5 Sports. EE Capital, la family office de Elaine y Eduardo Saverin, también ha contribuido a la inversión estratégica. La operación está diseñada para respaldar activamente las ambiciones de crecimiento a largo plazo de Liverpool, tanto dentro como fuera del terreno de juego.
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FSG mantiene el control operativo mayoritario
A pesar de la llegada de nuevos inversores, la estructura fundamental de propiedad en Anfield no sufrirá una transformación radical. FSG ha confirmado que seguirá manteniendo la propiedad mayoritaria y el control operativo del Liverpool.
Los socios del consorcio colaborarán estrechamente con FSG y con el actual equipo directivo del club. Juntos, aspiran a evaluar nuevas oportunidades que impulsen los objetivos generales del gigante de la Premier League.
«El Liverpool siempre se ha construido pensando más allá de una sola temporada y tomando decisiones teniendo en cuenta los intereses a largo plazo del club», afirmó el presidente de FSG, Mike Gordon. «Ese enfoque sigue atrayendo el interés de inversores respetados y líderes empresariales de todo el mundo».
Una filosofía de club compartida a largo plazo
Gordon añadió que los nuevos inversores encajan perfectamente con la visión ya existente en Anfield. Expresó su plena confianza en que el consorcio complementará la sólida base ya establecida por FSG.
«Cuando estudiamos esta oportunidad, quedó claro que Amit y el consorcio compartían nuestra filosofía a largo plazo y nuestra valoración de lo que hace especial al Liverpool», explicó Gordon. «Su experiencia y su perspectiva complementarán la sólida base ya existente, y estamos deseando trabajar juntos».
Amit Bhatia también expresó su enorme orgullo por el acuerdo. «Estamos increíblemente orgullosos de invertir en el Liverpool Football Club y de hacerlo junto a FSG», afirmó en nombre de 1892 Holdings. «Sentimos el máximo respeto y admiración por FSG como propietarios y por todo lo que han logrado en Anfield».
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A la espera de la aprobación reglamentaria definitiva
Corestone Capital Advisors facilitó activamente el acercamiento entre las dos partes. Varias destacadas firmas legales y de asesoría, entre ellas Allen Overy Shearman Sterling LLP y Deloitte, también estuvieron muy implicadas en la estructuración de la compleja transacción.
El cierre definitivo de la gran operación sigue sujeto a las aprobaciones regulatorias necesarias y a otras condiciones de cierre habituales. Una vez reciba todas las autorizaciones, el consorcio iniciará oficialmente su asociación estratégica con FSG en Merseyside.
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