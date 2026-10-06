Javier Zanetti rinde homenaje al resiliente Lionel Messi y apoya a Lautaro Martinez para liderar a Argentina tras la despedida

En una entrevista con el diario italiano La Gazzetta dello Sport, el ex capitán del Inter recordó sus primeros encuentros con el talentoso adolescente en la concentración de Argentina.

Mostrando toda su admiración por el genio natural de su excompañero, Zanetti dijo: "Recuerdo que no hablaba mucho, todavía era muy joven, pero siempre fue fenomenal. Ahora mismo, mientras celebramos el 25º aniversario de mi fundación 'Pupi', me viene a la mente un episodio en su Rosario natal. Maxi Rodriguez y yo organizamos un partido benéfico en el estadio de Newell's Old Boys: había 40.000 personas, todas allí por Leo. Siempre estaba disponible y apoyaba actos como este, y eso también dice mucho de él".

Recordando el momento en que se dio cuenta de que el delantero tenía un potencial ilimitado, añadió: "No hizo falta mucho para darse cuenta; desde el primer entrenamiento se veía su diferencia: estaba claro que haría grande a nuestra selección. Después de Diego [Maradona], nació otro genio, y una vez más en nuestro país: ¡increíble!".