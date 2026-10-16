¡Javier Tebas se enfrenta a una sanción! El máximo responsable de LaLiga, investigado tras comparar a los dirigentes del Real Madrid con la «Alemania nazi»

El Consejo Superior de Deportes de España, conocido como CSD, evalúa actualmente si intervenir oficialmente tras las polémicas declaraciones de Tebas. El presidente de La Liga, que también ejerce como vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), causó un gran revuelo el viernes al establecer paralelismos entre la línea editorial de Real Madrid TV y las tácticas propagandísticas del Tercer Reich.

Según Marca, el organismo gubernamental está analizando el marco jurídico para determinar si Tebas ha incumplido los protocolos institucionales relativos a su conducta pública. La posibilidad de que el dirigente de la liga reciba una sanción ha causado conmoción en el deporte español y ha tensado aún más la relación, ya deteriorada, entre el organismo rector de la competición y su club más laureado.