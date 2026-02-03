Mascherano agregó, ya que puede ver a Messi de cerca a diario y sabe en qué tipo de condición está el GOAT sudamericano: “Me gusta estar cerca de los jugadores y, sobre todo, entender cómo se sienten. Nadie sabe mejor que ellos cómo está respondiendo su cuerpo.”

Al ser preguntado sobre las posibilidades de la Albiceleste de ganar dos veces seguidas en el ámbito del Mundial, Mascherano dijo: “Argentina va a afrontar el Mundial de la mejor manera posible. Llevan compitiendo a un nivel muy alto durante mucho tiempo y tienen jugadores extraordinarios.”

Messi ya es el jugador con más apariciones en finales de la Copa del Mundo, habiendo jugado 26 partidos hasta ahora. Parece dispuesto a elevar aún más ese récord, mientras suma a su colección 196 partidos internacionales.

Anteriormente ha dicho cuando se le preguntó sobre formar parte de la defensa del título mundial de Argentina en 2026: “Espero poder estar allí. He dicho antes que me encantaría estar allí. En el peor de los casos, estaré allí viéndolo en vivo, pero será especial. La Copa del Mundo es especial para todos, para cualquier país, especialmente para nosotros, porque lo vivimos de una manera completamente diferente.”

Messi agregó sobre las conversaciones con Scaloni: “La verdad es que hemos estado hablando sobre eso. Él entiende, y lo hemos discutido mucho. Siempre me dice que le gustaría que estuviera allí en cualquier rol. Tenemos una relación de gran confianza y podemos hablar de todo.”