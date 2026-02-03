Javier Mascherano parece confirmar la decisión de Lionel Messi sobre el Mundial 2026 mientras el entrenador de Inter Miami evalúa la actual selección de Argentina
Messi aún no ha revelado su decisión sobre los planes para el Mundial 2026
Como Messi ahora juega en los Estados Unidos, con un histórico triunfo en la MLS Cup celebrado en 2025, no tendrá tanto fútbol competitivo como los jugadores en Europa cuando el evento principal de la FIFA llegue a Norteamérica este verano.
Ha insinuado que eso podría ser un problema, con el jugador de 38 años declarando que no quiere ser una “carga” para Argentina si no está completamente en forma y funcionando a pleno rendimiento. Sin embargo, habrá suficientes oportunidades para acumular minutos, y estar más fresco que muchos de sus rivales podría considerarse un aspecto positivo.
- Getty
Mascherano espera que Messi forme parte del equipo de Argentina
El entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, ha mantenido la puerta abierta para Messi, con rondas regulares de conversaciones entre ambos. El grande de todos los tiempos será seleccionado si se da luz verde, ya que sigue siendo una presencia talismánica en el rol de No.10.
Mascherano, quien una vez jugó junto a Messi para Barcelona y Argentina y ahora es su entrenador en jefe en el Inter Miami, no ve ninguna razón por la cual una superestrella perenne no pueda ayudar a defender el trofeo más prestigioso.
Ofreciendo esperanza a aquellos en su tierra natal, Mascherano dijo “sí, por qué no” cuando le preguntaron si Messi puede protagonizar el sexto Mundial de su notable carrera. Está buscando emular a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa en ese aspecto, si son seleccionados por Portugal y México, respectivamente.
Récord histórico: Messi busca hacer más historia
Mascherano agregó, ya que puede ver a Messi de cerca a diario y sabe en qué tipo de condición está el GOAT sudamericano: “Me gusta estar cerca de los jugadores y, sobre todo, entender cómo se sienten. Nadie sabe mejor que ellos cómo está respondiendo su cuerpo.”
Al ser preguntado sobre las posibilidades de la Albiceleste de ganar dos veces seguidas en el ámbito del Mundial, Mascherano dijo: “Argentina va a afrontar el Mundial de la mejor manera posible. Llevan compitiendo a un nivel muy alto durante mucho tiempo y tienen jugadores extraordinarios.”
Messi ya es el jugador con más apariciones en finales de la Copa del Mundo, habiendo jugado 26 partidos hasta ahora. Parece dispuesto a elevar aún más ese récord, mientras suma a su colección 196 partidos internacionales.
Anteriormente ha dicho cuando se le preguntó sobre formar parte de la defensa del título mundial de Argentina en 2026: “Espero poder estar allí. He dicho antes que me encantaría estar allí. En el peor de los casos, estaré allí viéndolo en vivo, pero será especial. La Copa del Mundo es especial para todos, para cualquier país, especialmente para nosotros, porque lo vivimos de una manera completamente diferente.”
Messi agregó sobre las conversaciones con Scaloni: “La verdad es que hemos estado hablando sobre eso. Él entiende, y lo hemos discutido mucho. Siempre me dice que le gustaría que estuviera allí en cualquier rol. Tenemos una relación de gran confianza y podemos hablar de todo.”
- Getty
Messi trabaja en un contrato en la MLS hasta 2028
Messi se ha descartado de un enfrentamiento de Finalissima entre Argentina y los campeones europeos España, lo que le habría enfrentado al prodigio del Barcelona de 18 años, Lamine Yamal. Ese partido está programado para el 27 de marzo en el Estadio Lusail, el lugar que fue sede de la final de la Copa del Mundo 2022 en Qatar.
Mientras que el retiro internacional parece estar llamando a Messi, ya que sigue considerando sus opciones, no hay posibilidad de que se retire del ámbito de los clubes en el corto plazo, ya que ha firmado una extensión de contrato hasta 2028 con los ganadores de la MLS Cup Inter Miami.