'Unidos tras una dolorosa derrota' - Javier Mascherano frustrado tras la derrota ante Nashville mientras Inter Miami fuerza el Juego 3
Mascherano cuestiona las decisiones del árbitro
El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, expresó su frustración tras la derrota 2-1 ante Nashville SC, cuestionando el arbitraje y la decisión de no recurrir al VAR en un penal señalado por el portero Rocco Ríos Novo.
“Prefiero no opinar sobre el arbitraje”, declaró Mascherano. “Sé cómo funciona el sistema y no quiero darle a nadie una excusa para atacarme. Pero me sorprende que no hayan revisado la jugada en el VAR. La herramienta está disponible y no entiendo por qué no la usaron.”
Duro golpe para las Garzas
De cara al decisivo tercer partido de la próxima semana, Mascherano instó a sus jugadores a canalizar su frustración.
“Tenemos que tragar la ira y mantenerla con nosotros toda la semana para liberarla el próximo sábado”, afirmó.
El entrenador argentino también reconoció que al equipo le faltó precisión en el ataque, especialmente al intentar conectar con su estrella Lionel Messi, quien volvió a marcar ante Nashville pero no pudo evitar la derrota.
“No logramos encontrar a Leo en buenas posiciones durante el primer tiempo; no fuimos precisos en el último tercio, y mérito al rival por eso”, comentó. “En el segundo tiempo, aunque se replegaron, conseguimos generar algunas oportunidades más.”
Hora de enfocarse en el decisivo Juego 3
A pesar del revés, Mascherano recalcó que el equipo debe reagruparse rápidamente y enfocarse en lo que definió como el partido más importante de la temporada.
“En momentos difíciles como este, es cuando quiero estar más cerca de mis jugadores”, declaró. “Se trata de mantenerse unidos después de una derrota dolorosa.”
¿Qué sigue?
El decisivo tercer partido se disputará el 8 de noviembre en el Chase Stadium, donde los Herons buscarán avanzar a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS por primera vez en la historia del club.
