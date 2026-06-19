Javi: «El jugador del Real Madrid es un "maldito"... y sueño con jugar junto a Álvarez»

Gavi, estrella del Barcelona y la selección española, admitió que le encantaría jugar con el argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.

Si pudiera fichar a un jugador del Mundial, elegiría a Álvarez.

En una entrevista en RAC1, recogida por «Marca», Gavi respondió: «¿Qué jugador de la selección española ficharía para el Barcelona? Me gusta Pobel… No, espera, no diré Pobel, diré Oyarzabal».

Y añadió: «¿De la Copa del Mundo? Álvarez, y no hay que olvidar que el delantero del Atlético de Madrid es uno de los principales objetivos del Barcelona en el mercado de fichajes de verano».