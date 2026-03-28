El debate en torno al sustituto de Salah se ha recrudecido últimamente, pero, a pesar del rendimiento constante de Bowen en el este de Londres, la opinión generalizada entre la vieja guardia del Liverpool es que las exigencias tácticas de Slot requieren un perfil más explosivo que el que ofrece actualmente el jugador de 29 años.

«Me gusta mucho Bowen y creo que es un jugador de primer nivel, pero no estoy seguro de que esté al nivel de Salah para sustituirlo», declaró Gerrard, según cita The Express. «Probablemente, el Liverpool buscará más jugadores especializados en el uno contra uno que puedan abrirse por las bandas. En algunos momentos de esta temporada, sobre todo durante esa racha en la que fueron bastante irregulares, resultaban demasiado predecibles por las bandas.

Y la forma en que este entrenador [Arne Slot] quiere jugar es trabajar de lado a lado para crear situaciones de uno contra uno. Han echado mucho de menos a [Luis] Díaz. Yo diría que tenemos que reforzar las bandas del campo».