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Jarell Quansah se sincera sobre la confianza de Thomas Tuchel y su «posición favorita» mientras pelea con su excompañero en el Liverpool Trent Alexander-Arnold por un puesto en Inglaterra
La creciente confianza de Tuchel en el polivalente Quansah
Tras una costosa tarjeta roja en un partido de eliminatorias del Mundial, Quansah podría haber caído fácilmente en el escalafón internacional. Sin embargo, Tuchel ha respaldado con firmeza al defensa del Bayer Leverkusen, integrándolo de lleno en una selección inglesa revitalizada.
El versátil defensa de 23 años fue titular en tres de los primeros cuatro partidos de Inglaterra en la Nations League. En la derrota en casa ante España y en una victoria crucial en Croacia, fue la opción elegida como lateral derecho por delante de su excompañero en el Liverpool Trent Alexander-Arnold.
Después, Tuchel situó a Quansah en el centro de la defensa junto a Alexander-Arnold en un reciente triunfo ante Chequia en Wembley. Este ajuste táctico subraya su creciente importancia en una Inglaterra deseosa de dejar atrás su desilusión en el Mundial y de imponer su dominio defensivo.
- AFP
Una rivalidad amistosa en la banda derecha
La competencia por los puestos en defensa sigue siendo feroz, pero Quansah ve su batalla con Alexander-Arnold como una ventaja táctica más que como un choque personal. Después de pasar años juntos en Anfield, la estrella del Leverkusen valora las cualidades distintas que ambos ofrecen a la selección nacional.
«Siento que puedo aportar mucha potencia por banda y Trent es muy bueno desarbolando a los equipos desde el lateral derecho con su pase», explicó Quansah. «Somos muy diferentes. Diferentes partidos y diferentes equipos requieren jugadores distintos. Llevo jugando con él tanto tiempo que fue bonito volver a estar ahí fuera con él. Es un jugador extraordinario».
A pesar de sus sólidas actuaciones en el costado, la reciente tarea en el centro contra Czechia le permitió volver a sus orígenes. «Siento que probablemente es mi posición favorita para jugar, la verdad», admitió. «Me encanta jugar ahí, llevo jugando ahí desde que tenía probablemente 10 u 11 años. Así que fue bonito volver ahí. También fue algo diferente con England. Fue bonito poder hacerlo en Wembley».
Abrazando una nueva identidad implacable
Más allá de los roles individuales, Tuchel ha inculcado una mentalidad despiadada en todo el equipo. Quansah cree que la plantilla ha logrado desprenderse de cualquier negatividad persistente y ha adoptado un enfoque valiente, diseñado para asfixiar a rivales de élite.
«Siento que hemos encadenado algunas actuaciones en las que hemos ido totalmente a por los partidos y no hemos intentado echarnos atrás; eso es lo que queríamos hacer en esta concentración», declaró Quansah. «Creo que lo hemos demostrado, hemos mostrado lo agresivos y dominantes que podemos ser ante grandes selecciones en un grupo difícil. Hay mucho más por venir, queremos seguir aprendiendo, seguir mejorando y partir de ahí».
Esta filosofía ofensiva se basa en una presión inmediata y en el esfuerzo colectivo para mantener el impulso. Añadió: «En cuanto marcamos un gol, no se trata de bajar el ritmo, sino de volver a la carga, otra vez, e intentar marcar el siguiente gol e intentar poner bajo presión al siguiente jugador; todo el mundo trabaja para los demás. Si superan a uno, el siguiente entra al tackle, así es como queremos ser y cómo queremos seguir adelante».
- Getty Images Sport
La gloria de la Liga de Naciones, al alcance de la mano
Inglaterra está a punto de asegurarse una plaza en los cuartos de final de la Liga de las Naciones antes de sus últimos partidos del Grupo A3 el próximo mes. El equipo de Tuchel recibirá a Croacia en Wembley antes de afrontar una exigente visita a Madrid para medirse a España, y el seleccionador considera los encuentros restantes una preparación vital para futuros grandes torneos.
Quansah confirmó el enorme deseo de la selección de conquistar un título, al considerar la actual campaña como un paso crucial. «Es lo siguiente importante, la próxima competición en la que estamos», dijo. «Y va a ser muy, muy importante jugar contra los mismos equipos contra los que vamos a jugar en la Eurocopa, el entrenador ya lo ha dicho. Es un gran escenario y una oportunidad de llevar un trofeo al país, además del siguiente paso hacia una gran competición».
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