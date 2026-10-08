Tras una costosa tarjeta roja en un partido de eliminatorias del Mundial, Quansah podría haber caído fácilmente en el escalafón internacional. Sin embargo, Tuchel ha respaldado con firmeza al defensa del Bayer Leverkusen, integrándolo de lleno en una selección inglesa revitalizada.

El versátil defensa de 23 años fue titular en tres de los primeros cuatro partidos de Inglaterra en la Nations League. En la derrota en casa ante España y en una victoria crucial en Croacia, fue la opción elegida como lateral derecho por delante de su excompañero en el Liverpool Trent Alexander-Arnold.

Después, Tuchel situó a Quansah en el centro de la defensa junto a Alexander-Arnold en un reciente triunfo ante Chequia en Wembley. Este ajuste táctico subraya su creciente importancia en una Inglaterra deseosa de dejar atrás su desilusión en el Mundial y de imponer su dominio defensivo.



