Japón será campeón del mundo en 2050, pero en EE. UU. puede dar la sorpresa

La filosofía de «cualquiera está listo para entrar en juego» es el gran punto fuerte de Japón. Las ausencias no son excusa: aunque en Estados Unidos faltarán jugadores de renombre, los convocados forman un engranaje bien rodado que ha funcionado a la perfección en los últimos dos años. Los Samurai Blue fueron los primeros en conseguir el pase al Mundial y han ganado los últimos seis amistosos, incluidos Escocia, Inglaterra y Brasil. Desde marzo de 2024 han jugado 26 partidos y solo han perdido dos: el 5 de junio de 2025 ante Australia, con la clasificación ya asegurada, y el 10 de septiembre de 2025 en un amistoso contra Estados Unidos.