Japón aspira a dominar el fútbol y ganar la Copa del Mundo antes de 2050. En 1992, sin haber llegado a una Copa del Mundo, presentó la «Visión de los Cien Años» y se propuso ganar el título antes de 2092. Tras disputar los Mundiales de 1998 y 2002, en 2005 la Federación Japonesa de Fútbol adelantó el plazo: ahora apuntan a 2050. Y sueñan con lograrlo antes.
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Japón será campeón del mundo en 2050, pero en EE. UU. puede dar la sorpresa
JAPÓN EUROPEO
El nivel de los jugadores japoneses ha crecido en los últimos años. De los 26 convocados por Moriyasu para la gira por Estados Unidos, solo tres actúan en la J-League: Yuto Nagatomo (FC Tokio), y los porteros Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima) y Tomoki Hayakama (Kashima Antlers). El resto actúa y triunfa en Europa. Aunque faltan Minamino, Mitoma y Wataru Eno, lesionados, los Samurai Blue son un grupo sólido y equilibrado, listo para sorprender, como lo hizo Marruecos en 2022.
LA FUERZA DEL COLECTIVO
La filosofía de «cualquiera está listo para entrar en juego» es el gran punto fuerte de Japón. Las ausencias no son excusa: aunque en Estados Unidos faltarán jugadores de renombre, los convocados forman un engranaje bien rodado que ha funcionado a la perfección en los últimos dos años. Los Samurai Blue fueron los primeros en conseguir el pase al Mundial y han ganado los últimos seis amistosos, incluidos Escocia, Inglaterra y Brasil. Desde marzo de 2024 han jugado 26 partidos y solo han perdido dos: el 5 de junio de 2025 ante Australia, con la clasificación ya asegurada, y el 10 de septiembre de 2025 en un amistoso contra Estados Unidos.
OBJETIVO: CUARTOS DE FINAL
Japón aspira a alcanzar por primera vez los cuartos de final del Mundial. En 2018 cayó en octavos ante Bélgica tras desperdiciar un 2-0; en 2022 perdió en la misma ronda con Croacia en penaltis, después de vencer a Alemania y España en la fase de grupos. En Estados Unidos se medirá a Holanda (debut el domingo 14 a las 22:00), Túnez y Suecia; si gana su grupo, podría tener un camino favorable hasta cuartos. Tras ganar el amistoso contra Islandia, el seleccionador Moriyasu subió el listón: «No es fácil ser campeones del mundo, pero con el espíritu Yamato y el orgullo de Japón lo intentaremos». Un sueño de verano, pero mejor no subestimarlo.