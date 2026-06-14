89' - ¡JAPÓN EMPATA, KAMADA! Cabecea Ogawa tras un córner, el balón rebota en la testa del exjugador de la Lazio y engaña al portero holandés: 2-2.





73' – Gakpo roza el 3-1 con un disparo raso desde el centro izquierda.





68' – Kubo rozó el empate con un potente disparo desde fuera del área.





67' - Gakpo avanza solo, entra al área y es bloqueado in extremis.





65' - ¡VENTAJA DE HOLANDA, SUMMERVILLE! El extremo del West Ham recibe de Gravenberch, se centra desde la izquierda y remata raso, batiendo a Suzuki: 2-1.





57' - ¡EMPATE DE JAPÓN, NAKAMURA! Recibe de Kubo y dispara desde fuera del área; 1-1.





51' - ¡GOL DE HOLANDA, VAN DIJK! Cabecea en el área tras centro de Gravenberch y bate a Watanabe.





45'+2' - Nuevo cabezazo de Malen tras córner; otra vez ataja Suzuki.





44' – Oportunidad de Japón: Ueba dispara desde la derecha, pero muy desviado.





42' - Bonito disparo de Nakamura tras centro de Watanabe, ligeramente desviado.





34' - Holanda remata dos veces de cabeza, primero Malen y luego Van de Ven, pero Suzuki responde con una gran parada.





3' - ¡Holanda a punto de marcar! Malen recibe en el área, se gira y dispara; excelente respuesta de Suzuki, que desvía a córner.