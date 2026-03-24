Japón, campeón de Asia: un gol de Hamano derrota a Australia. Es el tercer título en los últimos cuatro años para las Nadeshiko

Japón sigue reinando en Asia. En la final disputada en Sídney, ante más de 74 000 espectadores, las Nadeshiko vencen por 1-0 a Australia y conquistan su tercer título de la Copa de Asia en las últimas cuatro ediciones, tras los de 2014 y 2018. Decide el partido un maravilloso gol desde lejos de Maika Hamano, propiedad del Chelsea, pero cedida hasta el final de la temporada al Tottenham. Seis partidos, seis victorias, 29 goles a favor y solo uno en contra: el dominio de Japón ha sido evidente, desde el primer hasta el último partido. Kumagai y sus compañeras siguen siendo una de las favoritas para el Mundial que se celebrará el próximo año en Brasil.





«Hemos tenido ocasiones y ellas también han tenido un par, ha sido un partido reñido», declaró el seleccionador de Australia, Joe Montemurro. «Hemos jugado contra la sexta selección del mundo. Felicidades a las chicas por su actuación. Simplemente no ha sido nuestra noche».



