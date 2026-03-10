Jankto sin frenos: «Nicola es el peor entrenador, es un hijo de p***. A Ranieri me hubiera gustado matarlo, pero es el mejor»

Si por un lado está Nicola, con quien no se llevó bien, el mejor entrenador con el que ha trabajado ha sido Claudio Ranieri, que lo entrenó tanto en la Sampdoria como en el Cagliari: «Ha sido uno de los mejores», explica Jankto. «Admito que habría querido matarlo un millón de veces, pero me ha regalado grandes emociones». Con Ranieri en el banquillo, el excentrocampista jugó algunas de las mejores temporadas de su carrera: durante su etapa en el Sampdoria, entre 2019 y 2021, alcanzó su punto álgido; ambos también trabajaron juntos en Cerdeña en la temporada 2023-24, la anterior a la de Nicola. Fue precisamente Ranieri quien pidió a la directiva que fichara a Jankto, con quien se había llevado bien en Génova.