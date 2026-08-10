Getty
Traducido por
Jamie Vardy, vinculado con un sorprendente regreso al fútbol inglés mientras un club inesperado apunta a la leyenda del Leicester City
El West Ham se fija en un veterano goleador
En un giro que pocos vieron venir, el West Ham United, equipo del Championship, ha emergido como un serio candidato para hacerse con el fichaje de Vardy. Según Sky Sports, el club londinense sigue de cerca la situación del jugador de 39 años mientras busca reforzar sus opciones ofensivas tras su reciente descenso de la Premier League. Según se informa, el técnico Nuno Espirito Santo está deseando incorporar a un goleador contrastado a su plantilla antes de que se cierre el mercado de fichajes de verano.
El interés desde el London Stadium llega a pesar de que el club ya cuenta con un talento importante en las posiciones de ataque. El West Ham tiene actualmente en su plantilla a Pablo y Taty Castellanos, un dúo que llegó por una cantidad conjunta de aproximadamente 45 millones de libras durante la etapa del club en la Premier League. Además, el capitán del club, Jarrod Bowen, sigue siendo una opción vital por el centro después de comprometer recientemente su futuro a largo plazo con la entidad.
- Getty Images Sport
Descartado el regreso a los Owls
Antes de que surgiera el interés del West Ham, Vardy había sido vinculado con insistencia con un emotivo regreso a su club de la infancia, el Sheffield Wednesday. Los Owls se preparan actualmente para la vida en la League One tras una campaña desastrosa, marcada por la inestabilidad financiera y una deducción de 18 puntos. Aunque se habló de un reencuentro romántico en Hillsborough, el delantero ha utilizado su propia plataforma para distanciarse de los rumores.
En declaraciones en su pódcast, Jamie Vardy's Having A Party, el exinternacional inglés abordó directamente la especulación. Le dijo al copresentador Manish Bhasin: "En resumen, no. Es una de esas cosas. Siempre he dicho que, una vez que me dejaron marchar, ese capítulo quedó más o menos cerrado. Así soy yo, así es mi forma de ser. No estaba destinado a pasar, así que nunca iba a pasar".
La aventura italiana termina en desconsuelo
El posible regreso de Vardy llega después de una etapa en la Serie A con el Cremonese, donde logró ver puerta en siete ocasiones en 29 apariciones. A pesar de sus aportaciones individuales, el club sufrió la decepción del descenso en la última jornada de la temporada, lo que provocó su salida como agente libre en junio. Además, el delantero fue visto recientemente pasando reconocimiento médico en la ciudad deportiva del Leicester City, aunque enseguida se aclaró que no volvería a los Foxes, el club en el que firmó 200 goles en 500 apariciones.
A sus 39 años, Vardy ha dejado claro que la retirada no entra todavía en sus planes. Sigue decidido a jugar al menos una temporada más como profesional al más alto nivel. El West Ham, respaldado por la seguridad financiera de los pagos por descenso, está en una posición sólida para ofrecer al veterano un contrato lucrativo que refleje su estatus como leyenda de la Premier League.
- Getty Images Sport
Nuno exige el perfil adecuado
La búsqueda de Vardy por parte del West Ham forma parte de una estrategia de fichajes más amplia bajo el mando de Nuno, que está desesperado por asegurarse de que el club no cometa errores costosos en el mercado. El entrenador se ha mostrado insistente sobre la necesidad de actuar con precisión en sus operaciones, especialmente después de haber sido vinculado con otros objetivos como Troy Parrott.
Al dirigirse a los medios sobre sus planes de fichajes, Nuno explicó el enfoque cauteloso que está adoptando el club. El técnico portugués afirmó: "No tenemos mucho tiempo, pero no queremos cometer errores. Es crucial que los jugadores que lleguen sean los adecuados, así que nos estamos tomando nuestro tiempo para asegurarnos de hacerlo bien. Identificamos los objetivos, conocemos los perfiles y los nombres, así que dejamos que el club haga su trabajo. No quiero hablar de jugadores concretos".
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias