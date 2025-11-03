Jamie Vardy desata el delirio en el estadio con su gol ante Juventus

El delantero, observado desde las gradas por su esposa Rebekah y sus cuatro hijos, recibió críticas mixtas de la prensa italiana tras su gol ante la Juventus. Corriere della Sera le otorgó una calificación de 6.5/10, aunque destacó que el veterano atacante sigue siendo capaz de generar momentos de magia.

“El jugador, animado por su pequeña tribu —su esposa Becky y sus cuatro hijos—, tuvo dificultades para imponerse ante la defensa de la Juventus. Luego, a siete minutos del final, quema a Gatti y envía al estadio a la locura”, escribió el diario.

Por su parte, Football Italia lo señaló como el mejor jugador de su equipo:

“El experimentado delantero inglés consigue su segundo gol de la temporada con una buena definición tras un contraataque, dando a los anfitriones una chispa de esperanza en el tramo final. Trabajó duro esta noche y demostró el hambre de siempre por marcar.”

Mientras tanto, el fanzine Black and White and Read All Over elogió su vigencia y su estilo inconfundible:

“¿Jamie Vardy anotando contra la Juventus en 2025? ¿En serio? Pero Vardy es Vardy y siempre será Vardy mientras siga jugando. Ha marcado incontables goles como el que hizo ante la Juve durante su etapa en Inglaterra. Está ahí, contando los segundos que Michele Di Gregorio tiene el balón en las manos mientras le pisa los talones y apenas le deja espacio para despejar. Eso es simplemente Vardy siendo Vardy: un auténtico agente del caos, si es que alguna vez hubo uno en este juego.”