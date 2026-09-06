El Burnley ha cerrado una de las operaciones más llamativas de la temporada al hacerse con el fichaje del exinternacional inglés Vardy. El delantero, de 39 años, era agente libre desde que dejó al conjunto italiano Cremonese tras su descenso de la Serie A al término de la pasada campaña.

El veterano goleador se reunirá con otro exinternacional inglés, Kyle Walker, en Lancashire, aportando la experiencia que tanto necesita una plantilla que ha tenido problemas para adaptarse a la vida en la segunda categoría. El Burnley es actualmente colista de la Championship, tras no haber logrado ni una sola victoria en ninguno de sus cinco primeros partidos.