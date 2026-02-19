Jamie Carragher se muestra «contento» por la pérdida de puntos del Arsenal en la lucha por el título de la Premier League y nombra a sus favoritos para ganar

«Hace que sea emocionante y nos da temas de conversación; crea historias entre ahora y el final de la temporada. Por lo tanto, creo que es bueno para la Premier League», dijo Carragher al hablar del impacto del empate 2-2. Hizo hincapié en que lo que hay en juego es esencial para la salud de la máxima categoría inglesa, ya que garantiza que el «final de temporada» siga siendo impredecible.

A pesar de su alegría por la pérdida de puntos, el exinternacional inglés se apresuró a aclarar su preferencia definitiva por el destino del trofeo. «Creo que prefiero que gane el Arsenal, porque creo que es bueno para una liga tener diferentes ganadores. Significaría que en los últimos tres años habríamos tenido tres ganadores diferentes, lo que creo que es bueno», admitió.

La preferencia de Carragher por un triunfo del Arsenal proviene de su deseo de ver un cambio en el panorama futbolístico inglés tras un periodo en el que el City o el Liverpool se han adjudicado los últimos ocho títulos. Cree que un nuevo nombre en el trofeo significaría una era más competitiva, rompiendo el dominio que ha caracterizado la última década.

Sin embargo, sigue siendo cauteloso ante la amenaza que supone Guardiola, que ha demostrado en los últimos meses su capacidad para alcanzar a los líderes. Señaló que la batalla psicológica será ahora tan crucial como la táctica, ya que el Arsenal busca deshacerse de la etiqueta de «equipo fracasado» que le ha acompañado tras quedar subcampeón de la Premier League tres veces consecutivas.