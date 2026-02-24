Getty Images
¡Jamie Carragher se equivocó! El delantero del Arsenal Viktor Gyokeres comparado con Alan Shearer tras las críticas previas de la leyenda del Liverpool
Carragher, anteriormente crítico con Gyokeres
Carragher ha expresado públicamente su opinión sobre Gyokeres, afirmando a finales de diciembre que Gabriel Jesús y Kai Havertz son mejores opciones en la delantera para Mikel Arteta.
Afirmó: «Lo único negativo de esta noche para el Arsenal es que Gyokeres no debería ser titular, cuando tienen jugadores como este.
«En un par de partidos, cuando Jesús esté un poco más en forma, debería ser titular. Es mejor jugador que Gyokeres, eso es un hecho».
«En el pasado se ha cuestionado si [Jesús] es lo suficientemente bueno para que el Arsenal gane la liga. Pero ahora mismo es mejor que el jugador que ficharon pensando que les iba a hacer ganar la liga. Havertz o él como delantero centro son mejores jugadores que Gyokeres. Le falta finura y calidad si pensamos en lo que tienen en el banquillo. Creo que el Arsenal necesita mejorar con respecto a Gyokeres y tiene jugadores que pueden hacerlo en Jesús».
El doblete de Derby provoca un sorprendente cambio de rumbo
El delantero sueco tuvo dificultades para imponerse durante la primera mitad de la temporada, pero las cosas han cambiado rápidamente. Con su doblete en la goleada del Arsenal por 4-1 al Tottenham Hotspur, Gyokeres suma ya ocho goles en sus últimos 12 partidos con el Arsenal, y Carragher ha reconocido que quizá se equivocó en su valoración inicial del exjugador del Sporting de Lisboa.
En declaraciones a Sky Sports, afirmó: «Lo que me gusta de Viktor Gyokeres es su mentalidad.
No creo que sea un delantero de talla mundial ni un delantero increíble para el Arsenal durante los próximos cinco años.
Pero me encanta su mentalidad. No le falta confianza, simplemente recibe el balón y lo mete dentro, es como Alan Shearer, ese tipo de mentalidad.
Como dijo Gary Neville en sus comentarios, creo que es lo mejor que hemos visto de Gyokeres con la camiseta del Arsenal, fue un remate absolutamente fantástico».
«Gyokeres se parece a Alan Shearer».
La inconsistencia inicial de Gyokeres parecía haber abierto la puerta a Jesús o Havertz, quienes han tenido que lidiar con lesiones esta temporada. Sin embargo, parece haber consolidado su puesto en el once inicial de Arteta, y Carragher ha elogiado al español por seguir confiando en su fichaje de verano, comparándolo además con Shearer, el máximo goleador de la Premier League.
Carragher añadió: «Podría ser [fundamental]. Y hay que darle el mérito al entrenador. Sentí que tenían que alejarse de Gyokeres y pensé que en algún momento les podría costar caro.
Pero el entrenador ha seguido confiando en él semana tras semana y la fuerza que ha demostrado en este partido ha sido muy parecida a la de Alan Shearer.
Estábamos viendo a los delanteros que tenía el Arsenal y me pareció que él estaba bastante abajo en la jerarquía. Y varias veces me sorprendió bastante que Gyokeres siguiera en el equipo.
Pero hay que reconocer el mérito del entrenador, porque lo ha mantenido en el equipo y él le ha recompensado en uno de los partidos más importantes de la temporada para el Arsenal».
Gyokeres busca continuar con su buena racha
Aunque Gyokeres está lejos de alcanzar las ridículas cifras que logró con el Sporting y el Arsenal esta temporada, el cambio de rumbo en su rendimiento no puede ser más positivo para los Gunners antes de los cruciales últimos meses de la temporada. Los londinenses del norte aún tienen posibilidades de ganar varios trofeos esta temporada y se han colocado cinco puntos por delante del Manchester City en lo más alto de la tabla de la Premier League tras su victoria en el derbi contra los Spurs, aunque hayan jugado un partido más.
Su próximo partido es otro derbi londinense, esta vez contra el Chelsea, el domingo.
