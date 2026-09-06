¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Aston Villa v Sheffield United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

Jamie Carragher se enfrenta a la ira de Gary Neville tras comparar al delantero del Arsenal Kai Havertz con Roberto Firmino

J. Carragher
G. Neville
R. Firmino
K. Havertz
Arsenal
Liverpool
Premier League

Gary Neville y Jamie Carragher protagonizaron un acalorado debate sobre si el delantero del Arsenal Kai Havertz puede replicar el papel vital que Roberto Firmino desempeñó en el Liverpool. La discusión subió de tono cuando Neville acusó a su compañero de faltarle al respeto al brasileño y rechazó tajantemente la idea de que Havertz rinda al mismo nivel excepcional que el exfavorito de Anfield.

  • Neville rechaza la comparación entre Havertz y Firmino

    El desacuerdo se produjo en Sky Sports durante el Super Sunday, mientras los comentaristas analizaban al Arsenal y sus opciones en ataque. El Arsenal ha dependido en gran medida de Havertz, que llegó procedente del Chelsea por 65 millones de libras en 2023, situándolo de forma constante por delante de Viktor Gyokeres.

    Al evaluar su impacto tras una victoria por 3-0 contra el Coventry, Neville expresó dudas sobre su capacidad para atemorizar a los defensas, al afirmar: "Creo que tener a Havertz arriba significa que los centrales pueden permitirse bascular un poco más hacia su lado, porque Havertz es un buen jugador, rinde muy bien, pero no te va a meter el miedo en el cuerpo".

    • Anuncios
  • Southampton FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carragher defiende su polémica afirmación sobre el ataque

    Carragher respondió de inmediato a la valoración de Neville haciendo referencia a cómo Firmino permitió que Mohamed Salah brillara en el Liverpool, al argumentar: «No impidió que Mo Salah rindiera con Firmino». Esta comparación tocó la fibra sensible de Neville, que respondió rápidamente: «No, no, no. Por favor, no le faltes al respeto a Firmino por el tipo de jugador que era, por cierto». Cuando Carragher intentó aclarar que solo hablaba «En términos de goles», Neville redobló sus elogios hacia el brasileño. Añadió: «Era increíble por la manera en que servía de apoyo para [Sadio] Mane y Salah, era esencial».

  • El veredicto final sobre el debate táctico

    El debate táctico concluyó con Carragher preguntando: «Entonces, ¿por qué Havertz no puede ser ese tipo de jugador?». Neville ofreció una valoración final contundente al afirmar: «No creo que Havertz sea tan bueno como Firmino en ningún sentido».

    Firmino consolidó su legado al firmar 111 goles y 76 asistencias en 362 partidos durante sus ocho años en Anfield. Aunque actuó principalmente como un delantero que bajaba para enlazar el juego, ayudó a conquistar varios grandes títulos, entre ellos la Premier League y la Champions League. Mientras tanto, Havertz ha registrado 38 goles y 18 asistencias en 114 apariciones con el Arsenal, liderando un sistema respaldado por Christos Tzolis, Bukayo Saka y Martin Odegaard.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ¿Qué le espera al ataque del Arsenal?

    El Arsenal tiene por delante un calendario exigente mientras busca defender su corona de la Premier League. Tras no lograr incorporar a otro delantero antes del cierre del mercado de fichajes, el club ha depositado una enorme confianza en Havertz para liderar el ataque. El alemán debe ahora mantener su estado físico y su regularidad, y demostrar que puede dirigir el ataque de Mikel Arteta con la misma eficacia con la que Firmino lo hizo en su día para Jurgen Klopp.

Liga de Campeones
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Liga de Campeones
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM