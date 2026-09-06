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Jamie Carragher se enfrenta a la ira de Gary Neville tras comparar al delantero del Arsenal Kai Havertz con Roberto Firmino
Neville rechaza la comparación entre Havertz y Firmino
El desacuerdo se produjo en Sky Sports durante el Super Sunday, mientras los comentaristas analizaban al Arsenal y sus opciones en ataque. El Arsenal ha dependido en gran medida de Havertz, que llegó procedente del Chelsea por 65 millones de libras en 2023, situándolo de forma constante por delante de Viktor Gyokeres.
Al evaluar su impacto tras una victoria por 3-0 contra el Coventry, Neville expresó dudas sobre su capacidad para atemorizar a los defensas, al afirmar: "Creo que tener a Havertz arriba significa que los centrales pueden permitirse bascular un poco más hacia su lado, porque Havertz es un buen jugador, rinde muy bien, pero no te va a meter el miedo en el cuerpo".
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Carragher defiende su polémica afirmación sobre el ataque
Carragher respondió de inmediato a la valoración de Neville haciendo referencia a cómo Firmino permitió que Mohamed Salah brillara en el Liverpool, al argumentar: «No impidió que Mo Salah rindiera con Firmino». Esta comparación tocó la fibra sensible de Neville, que respondió rápidamente: «No, no, no. Por favor, no le faltes al respeto a Firmino por el tipo de jugador que era, por cierto». Cuando Carragher intentó aclarar que solo hablaba «En términos de goles», Neville redobló sus elogios hacia el brasileño. Añadió: «Era increíble por la manera en que servía de apoyo para [Sadio] Mane y Salah, era esencial».
El veredicto final sobre el debate táctico
El debate táctico concluyó con Carragher preguntando: «Entonces, ¿por qué Havertz no puede ser ese tipo de jugador?». Neville ofreció una valoración final contundente al afirmar: «No creo que Havertz sea tan bueno como Firmino en ningún sentido».
Firmino consolidó su legado al firmar 111 goles y 76 asistencias en 362 partidos durante sus ocho años en Anfield. Aunque actuó principalmente como un delantero que bajaba para enlazar el juego, ayudó a conquistar varios grandes títulos, entre ellos la Premier League y la Champions League. Mientras tanto, Havertz ha registrado 38 goles y 18 asistencias en 114 apariciones con el Arsenal, liderando un sistema respaldado por Christos Tzolis, Bukayo Saka y Martin Odegaard.
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¿Qué le espera al ataque del Arsenal?
El Arsenal tiene por delante un calendario exigente mientras busca defender su corona de la Premier League. Tras no lograr incorporar a otro delantero antes del cierre del mercado de fichajes, el club ha depositado una enorme confianza en Havertz para liderar el ataque. El alemán debe ahora mantener su estado físico y su regularidad, y demostrar que puede dirigir el ataque de Mikel Arteta con la misma eficacia con la que Firmino lo hizo en su día para Jurgen Klopp.
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