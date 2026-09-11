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마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images
Yosua Arya

Traducido por

Jamie Carragher lanza un duro baño de realidad al Manchester United en la Champions League pese a la dominante victoria sobre el Sabah

Manchester United
Liga de Campeones
Manchester United vs Sabah FK
Sabah FK

Jamie Carragher cree que el Manchester United no tiene la calidad necesaria para aspirar de verdad a la Champions League esta temporada. A pesar de que el equipo de Michael Carrick logró una cómoda victoria en la jornada inaugural ante el Sabah, el exdefensa insiste en que todavía no puede competir con la élite europea.

  • El Manchester United firma un regreso perfecto a Europa

    El Manchester United celebró su regreso a la Champions League con una cómoda victoria por 4-0 sobre el Sabah, de Azerbaiyán, en Old Trafford. El equipo de Michael Carrick controló el partido desde el principio y puso en marcha de la mejor manera posible su renovada campaña en la fase de liga.

    A pesar de la contundente actuación, Carragher sigue sin estar convencido de las credenciales del Manchester United. El exdefensa cree que el United simplemente no tiene la profundidad de plantilla ni la calidad necesarias para presentar una candidatura seria al mayor premio del fútbol europeo esta temporada.

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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Carragher emite un veredicto contundente sobre la plantilla

    A Carragher le preguntaron si el actual grupo de Carrick podría aspirar de forma realista al título de la Champions League. El comentarista ofreció una valoración rápida y directa de sus capacidades frente a la élite del continente.

    «Probablemente todavía no», dijo Carragher a CBS Sports. «No intento ser condescendiente de ninguna manera. El Manchester United, como acabo de decir, es uno de los clubes más grandes del mundo».

    «Pero meterse ahora en ello con la plantilla que tienen y esperar que puedan hacer grandes cosas y medirse a otros clubes de ese nombre, ahora mismo no tienen la calidad, creo, para llegar lejos en la competición».

  • Gestionar las expectativas en el torneo renovado

    El United vuelve a la competición por primera vez desde la temporada 2023-24. En su última participación, el club sufrió una decepcionante eliminación prematura y no logró superar la fase de grupos. Teniendo en cuenta ese antecedente reciente, Carragher subrayó la importancia de fijar objetivos realistas.

    «El Manchester United ha estado un par de años fuera de la competición, pero ni siquiera es que hace un par de años la jugara de forma constante de todos modos», añadió Carragher. «Creo que probablemente la han jugado una vez en cinco o seis años, algo así.

    «Así que, aunque es uno de los nombres más importantes del fútbol mundial, creo que cuando vuelves a ella por primera vez después de un tiempo, el primer objetivo será asegurarse de superar la fase de liga, y luego, cuando llegas a las eliminatorias, ¿puedes hacer una buena carrera? ¿Puedes llegar casi quizá a unos cuartos de final? Algo así».

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  • Carrick (C)Getty Images

    El equipo de Carrick se prepara para el derbi de Mánchester

    Por ahora, el United estará satisfecho por haber sumado el máximo de puntos en su regreso a la competición europea. Los goles de Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko y Lisandro Martinez aportarán mucha confianza a la plantilla.

    Carrick y sus jugadores deben volver a centrarse rápidamente en sus compromisos nacionales. El Manchester United afronta una prueba enorme este domingo, cuando se prepara para un derbi de Mánchester muy esperado.

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