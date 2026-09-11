El Manchester United celebró su regreso a la Champions League con una cómoda victoria por 4-0 sobre el Sabah, de Azerbaiyán, en Old Trafford. El equipo de Michael Carrick controló el partido desde el principio y puso en marcha de la mejor manera posible su renovada campaña en la fase de liga.

A pesar de la contundente actuación, Carragher sigue sin estar convencido de las credenciales del Manchester United. El exdefensa cree que el United simplemente no tiene la profundidad de plantilla ni la calidad necesarias para presentar una candidatura seria al mayor premio del fútbol europeo esta temporada.