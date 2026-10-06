Carragher cree que la Premier League debe emplearse ahora a fondo con el Manchester City. En declaraciones en los Legends of Football Awards, el exdefensa del Liverpool insistió en que una simple sanción puntual no reflejaría adecuadamente la enorme gravedad de las acciones del club.

«Ahora que sabemos que son culpables, sí, hay una apelación, pero ahora que inicialmente han recibido un gran veredicto de culpabilidad, creo que ya nadie quiere esperar», dijo Carragher a Sky Sports.

«Tiene que hacerse esta temporada, porque el Manchester City tiene que verse afectado de cara a la próxima temporada. No creo que pueda ser un castigo puntual de una sola temporada. Como esto ha durado años y años, creo que el castigo debería durar años y años».