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Jamie Carragher exige un castigo de varios años para el Manchester City tras el «simulacro» de veredicto financiero
El Manchester City, declarado culpable de incumplimientos
El último parón internacional ha estado completamente marcado por la sorprendente noticia de que el City ha sido declarado culpable de 114 infracciones financieras. Una explosiva investigación de la Premier League concluyó que el club infló falsamente sus ingresos en aproximadamente 830 millones de libras mediante acuerdos comerciales «ficticios» entre 2009 y 2018.
Eso permitió al City gastar mucho más que sus rivales durante un periodo de éxito doméstico sin precedentes. Sin embargo, el club sigue negando enérgicamente las acusaciones y ya ha presentado un recurso oficial contra el veredicto.
Carragher exige un castigo severo de varios años
Carragher cree que la Premier League debe emplearse ahora a fondo con el Manchester City. En declaraciones en los Legends of Football Awards, el exdefensa del Liverpool insistió en que una simple sanción puntual no reflejaría adecuadamente la enorme gravedad de las acciones del club.
«Ahora que sabemos que son culpables, sí, hay una apelación, pero ahora que inicialmente han recibido un gran veredicto de culpabilidad, creo que ya nadie quiere esperar», dijo Carragher a Sky Sports.
«Tiene que hacerse esta temporada, porque el Manchester City tiene que verse afectado de cara a la próxima temporada. No creo que pueda ser un castigo puntual de una sola temporada. Como esto ha durado años y años, creo que el castigo debería durar años y años».
Una falsa lucha por el título de la Premier League
Carragher también advirtió de que cualquier retraso a la hora de imponer un castigo podría arruinar por completo la integridad de la presente temporada. Con el City persiguiendo otra corona nacional más, sostuvo que su participación continua proyecta una sombra muy oscura sobre toda la competición.
«Sé que la palabra que se está usando ahora mismo es farsa», añadió. «Casi hará que la Premier League de esta temporada, el título que está por ganarse, sea una farsa, si el Man City acaba ganando esa liga con lo que sabemos que ha sucedido».
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¿Qué le espera al Manchester City?
La Premier League está manteniendo actualmente conversaciones por separado con sus propios asesores para determinar la sanción más adecuada. Dada la enorme magnitud de las irregularidades financieras, las posibles sanciones son casi infinitas.
El peor escenario para los propietarios del club es un castigo severo que se prolongue durante varios años, exactamente como ha sugerido Carragher. Sin embargo, la batalla legal está lejos de haber terminado.
El City planea llevar su lucha por limpiar su nombre hasta el High Court. Mientras se trazan las líneas de esta batalla legal, los clubes rivales seguirán sin duda presionando con fuerza para que haya un veredicto rápido.
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