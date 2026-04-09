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Jamie Carragher critica a Ibrahima Konaté con un «comete un error en cada partido» tras la derrota del Liverpool ante el PSG
Una leyenda de los Reds señala el punto débil de la defensa
Carragher culpa a Konaté de la inestabilidad defensiva del Liverpool tras la humillante derrota 2-0 en el Parc des Princes. El ex capitán de los Reds argumenta que, pese a que Van Dijk suele recibir críticas, el rendimiento irregular del francés ha expuesto a la zaga todo el curso.
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«Horrible toda la temporada»
Carragher afirmó que la falta de solidez defensiva de Konaté ha alcanzado un punto crítico, lo que dificulta que sus compañeros mantengan la estructura.
«Los centrales se metían en el centro del campo, no había nadie a quien marcar y Virgil van Dijk, con 34 años, tenía que correr de un lado a otro», explicó Carragher en CBS Sports. «No podía hacerlo. La gente critica a Van Dijk por sus actuaciones esta temporada, pero creo que es demasiado duro. Juega todos los partidos y el compañero que tiene al lado ha estado horrible todo el curso; esta noche volvió a fallar. Konate comete un error en cada encuentro, así que no es fácil jugar a su lado».
La apuesta táctica le sale mal a Arne Slot
Probar una defensa de cinco fue un error: el Liverpool no tiró a puerta y tuvo solo un 26 % de posesión. Los goles de Doué y Kvaratskhelia reflejaron una diferencia abismal que Carragher comparó con un duelo entre un equipo de primera y otro de categorías inferiores, y apuntó que el marcaje individual de Slot dejaba a sus defensas con demasiado terreno que cubrir.
«El entrenador ha probado algo, pero se ha equivocado enormemente en lo táctico, en cómo lo ha llevado a cabo», explicó. «Es fácil para mí decirlo a posteriori, pero eso es lo que hacemos: somos comentaristas, hablamos después del partido. En realidad, estaban más expuestos con la defensa de cinco que lo estarían con una de cuatro, porque aplicaron el marcaje individual por todo el campo y los tres centrales tuvieron que cubrir toda la anchura del terreno de juego».
- AFP
¿Y ahora qué?
El Liverpool debe mejorar para revertir la situación en la vuelta. Primero visitará al Fulham en la Premier League, buscando acabar entre los tres primeros. Actualmente es quinto, a seis puntos del Manchester United y a cinco del Aston Villa. Después recibirá al PSG en Anfield la próxima semana.