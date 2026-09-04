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Jamie Carragher carga contra el dúo del Liverpool que «NUNCA va a jugar» con Andoni Iraola mientras la nueva era toma un giro despiadado
Iraola hace brutales recortes en la Champions League
Iraola ha lanzado una despiadada declaración de intenciones al inicio de su etapa en el Liverpool al dejar fuera a Chiesa y Endo de su plantilla para la Champions League 2026-27. El nuevo técnico del Liverpool presentó su lista de 25 jugadores antes de su estreno europeo ante el Atlético de Madrid el 9 de septiembre, dejando a ambos internacionales consolidados al margen.
Las ausencias se deben a las estrictas normas de inscripción de la UEFA, que permiten un máximo de 17 jugadores no formados localmente en la Lista A. Iraola optó por asignar esas valiosas plazas al fichaje de 123 millones de libras Bradley Barcola, a otro fichaje del verano, Victor Munoz, e incluso al delantero lesionado Hugo Ekitike, sin dejar sitio para Chiesa ni Endo.
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Carragher lanza una sombría advertencia sobre el tiempo de juego
Hablando en The Overlap, el exdefensa del Liverpool Carragher ofreció una valoración contundente sobre la situación del dúo en Anfield. Sugirió que ninguno de los dos jugadores encaja en la visión táctica de Iraola para la próxima campaña.
"El Liverpool tiene dos jugadores en la plantilla que nunca van a jugar", afirmó Carragher. "Y están todas esas cuotas, solo puedes tener 17 jugadores y todo eso. Tienen a Chiesa y Endo. Es como si nunca fueran a tocar un balón".
El comentarista de Sky Sports se mostró especialmente crítico con la decisión del club de mantener este verano al centrocampista japonés. "A Endo se le debería haber dado salida", añadió. "Lo ha hecho muy bien, es una especie de héroe de culto".
Endo y Chiesa pierden posiciones en la jerarquía
Ambos jugadores han tenido dificultades para consolidar papeles a largo plazo en Merseyside, pese a seguir teniendo contrato hasta 2027 y 2028, respectivamente. Endo vio cómo sus minutos se reducían drásticamente la temporada pasada, en la que apenas sumó ocho apariciones en la Premier League y una sola en la Liga de Campeones.
Mientras tanto, la carrera de Chiesa en Anfield se ha visto continuamente frenada por problemas físicos. El jugador, de 28 años, se está recuperando actualmente de una lesión muscular y sigue teniendo un papel secundario. Aunque no se considera que su contratiempo actual vaya a ser de larga duración, la decisión de Iraola de inscribir a ausencias de larga duración como Conor Bradley y Giovanni Leoni por delante de un Chiesa ya cerca de estar en forma pone de relieve su situación de marginación.
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El foco de la Premier League se desplaza hacia el Ipswich Town
El Liverpool debe afrontar el viernes un duelo nacional contra el Ipswich Town antes de centrar su atención en Europa. El equipo de Iraola recibirá después al Atlético de Madrid en Anfield, dando inicio a un exigente calendario de la fase de liga que incluye complicados desplazamientos para medirse al Inter y al Fenerbahçe.
Para Chiesa y Endo, sus perspectivas inmediatas parecen limitarse a las competiciones coperas nacionales. Salvo que una grave crisis de lesiones obligue más adelante a una modificación permitida de la plantilla durante la campaña europea, sus aspiraciones continentales quedan claramente en suspenso.
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