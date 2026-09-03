Jamie Carragher carga contra el Arsenal por dejar escapar a la estrella del Liverpool de 123 millones de libras tras no lograr fichar a Vinicius Junior

Carragher cree que el Arsenal cometió un gran error en el mercado de fichajes al no fichar a Barcola este verano. El internacional francés completó recientemente un sorprendente traspaso de 123 millones de libras al Liverpool, firmando un contrato de cinco años en Anfield.

El Arsenal exploró un acuerdo por el jugador de 24 años al principio del mercado, pero finalmente desvió su atención hacia otros objetivos. Esta decisión acabó dando al equipo de Andoni Iraola un camino relativamente libre para hacerse con el doble ganador de la Champions League.

Arteta ha pasado los dos últimos veranos buscando un extremo izquierdo de élite para reforzar su plantilla. Sin embargo, el Arsenal ha seguido sin poder cerrar el fichaje de sus principales objetivos ofensivos para esa posición.