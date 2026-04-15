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Jamie Carragher, «atónito», critica a Arne Slot por dejar a Mohamed Salah en el banquillo tras la eliminación del Liverpool de la Liga de Campeones a manos del PSG
La apuesta táctica de Slot le sale mal
A pesar de necesitar una remontada tras un mal partido de ida, Slot alineó a Alexander Isak por primera vez en cuatro meses y dejó en el banquillo al máximo goleador del club. La apuesta falló: los Reds perdieron 2-0 y quedaron eliminados con un global de 4-0.
En declaraciones a CBS Sports Golazo, Carragher cuestionó la decisión de alinear a Isak en lugar del ‘faraón’ egipcio. «El entrenador tendrá sus razones, pero Isak no está ni de lejos en forma», afirmó. «Mohamed Salah no jugó la ida, así que no es como otros que ya suman varios partidos. Él disputó la Premier, marcó y sigue siendo uno de los máximos goleadores del Liverpool. Además, está acostumbrado a este sistema, mientras que Isak nunca ha jugado con Ekitike».
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Sin rencor, pero con mucha confusión
El exdefensa rechazó la idea de que Slot castigara a Salah por unas críticas previas, pero admitió no encontrar otra explicación. «No creo que Arne Slot sea el tipo de entrenador que piense: “Recuerdo lo que me hiciste hace unos meses, cuando me criticaste públicamente”», añadió Carragher. «Algunos entrenadores del pasado, quizá Alex Ferguson, podrían pensar algo así. No creo que Arne Slot lo hiciera.
¿Es porque ya anunció que se va? Tal vez piense “apostaré por los que seguirán aquí el año que viene”. Ni eso justifica la decisión. Se trata del aquí y ahora. Estoy atónito».
Aun así, Slot reemplazó a Isak por Salah al descanso, tras un primer tiempo en el que el sueco apenas tocó el balón en cinco ocasiones.
Wirtz y la batalla por los 116 millones de libras
Carragher criticó a Florian Wirtz, fichaje estrella del verano que ha bajado su nivel. Ante el PSG pasó desapercibido, y el exdefensa lo tachó de «decepcionante» por su alto costo.
«De momento no ha rendido», admitió Carragher. «Es pulcro y ordenado, pero le falta garra. Se le ve bien entre las áreas, es un futbolista encantador, como cabría esperar por ese precio. Pero, frente a rivales como Vitinha y João Neves, no les hizo ni un rasguño en el primer partido. Por lo que pagó el Liverpool, no han obtenido nada».
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Las lesiones agravan la eliminación de la competición europea
La noche empeoró con la grave lesión de Ekitike: el delantero francés cayó sin contacto y, según los primeros diagnósticos, sufrió una rotura del tendón de Aquiles que lo mantendría nueve meses de baja. Su ausencia deja un gran vacío en el ataque del Liverpool, que vuelve a centrarse en la lucha por los cuatro primeros puestos de la Premier League. Ahora los Reds afrontarán el derbi de Merseyside contra el Everton sin uno de sus fichajes clave del verano.