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Jamie Carragher afirma que Mohamed Salah está por encima de Cristiano Ronaldo en la lista de los grandes de la Premier League tras el sorprendente anuncio de la salida de la estrella del Liverpool
El fin de una era
El Liverpool conmocionó al mundo del fútbol el martes al confirmar que Salah abandonará el club como agente libre al final de la temporada. A pesar de que aún le quedaba un año de contrato, se llegó a un acuerdo para permitir la salida anticipada del jugador de 33 años, lo que pone fin a una etapa de nueve años repleta de títulos. Desde su llegada procedente de la Roma en 2017 por 34 millones de libras, Salah ha sido la piedra angular de un equipo que ha conquistado dos títulos de la Premier League y la Liga de Campeones. Su marcha se produce un año después de la salida de Kevin De Bruyne, dejando a la Premier League sin otro talento de talla mundial que ha dominado las estadísticas de la división durante casi una década.
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El legado de Ronaldo superado
En su columna para The Telegraph, Carragher argumentó que la excelencia constante de Salah —destacada por sus 189 goles y 92 asistencias en 310 partidos de la Premier League— lo sitúa en una categoría propia. Escribió: «En el panteón de los delanteros extranjeros que han destacado en Inglaterra, solo Thierry Henry supera el rendimiento y la regularidad de Salah. Aunque muchos defenderán los méritos de jugadores como Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp o Eric Cantona, ninguno de ellos logró unas cifras tan devastadoras de forma tan constante, temporada tras temporada, como el egipcio. La etapa de Ronaldo en el Manchester United, tanto al principio como tras su regreso, se situó a ambos lados de sus años de máximo esplendor en el Real Madrid. Salah le supera si se juzga estrictamente por su rendimiento e impacto en la Premier League. En un once ideal de todos los tiempos de la Premier League, Salah es una inclusión automática en la delantera junto a Henry y Ronaldo».
La emblemática pareja Salah-Klopp
El panorama general se centra en la relación que ha marcado una época entre Salah y Jürgen Klopp, quienes, en opinión de Carragher, son «sinónimos para siempre» del renacimiento moderno del Liverpool. Carragher señaló: «Si Klopp era el director de escena carismático y visionario, Salah era el protagonista inspirador. Su prolífica capacidad goleadora impulsó al Liverpool a cotas que muchos temían que no se volverían a alcanzar, sobre todo teniendo en cuenta la situación del club a su llegada en 2017. Junto a los igualmente brillantes Sadio Mané y Roberto Firmino, Salah formó parte del trío ofensivo más devastadoramente eficaz de la historia de la Premier League».
Más allá del éxito táctico, Carragher destacó la resistencia física sin igual de Salah. Añadió: «Aparte de su prolífica capacidad goleadora y su velocidad, hay otra cualidad, más subestimada, que siempre debe tenerse en cuenta al hablar del lugar que le corresponde a Salah entre los grandes. Se trata de su extraordinaria disponibilidad. A lo largo de nueve temporadas al más alto nivel, Salah ha disputado 435 partidos, una media de algo más de 48 encuentros cada año con su club. Son cifras extraordinarias, dada la implacable intensidad física y mental con la que él y su equipo han jugado durante la mayor parte de ese tiempo. Nada me impresiona más en el fútbol que los futbolistas de talla mundial que poseen ese deseo de no perderse nunca un partido. En el caso de Salah, se enfadaba visiblemente si le sustituían y tenía que perderse aunque fuera un solo minuto de juego. Esas muestras de malhumor solían ser mal vistas por los demás. Pero prefiero a la estrella que no soporta quedarse en el banquillo o en la grada antes que a aquellos que no pueden salir del campo lo suficientemente rápido, quejándose de una pequeña molestia. Ese hambre y esa resistencia son una señal de verdadera grandeza».
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La despedida definitiva
Aunque la última aparición de Salah en Anfield está prevista para el 24 de mayo contra el Brentford, su atención deportiva se centrará en una despedida más espectacular en la final de la Liga de Campeones, que se disputará en Budapest el 30 de mayo. El Liverpool sigue en liza tanto en Europa como en la FA Cup, y en abril se enfrentará al París Saint-Germain, actual campeón, en unos cuartos de final continentales de gran importancia. Con el objetivo de terminar entre los cuatro primeros también a la vista, todo está listo para que Salah pueda despedirse con un último título antes de que se cierre este capítulo histórico.