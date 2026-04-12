AFP
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Jamie Carragher afirma que el «pésimo» Tottenham «no tiene ninguna posibilidad» de vencer al Wolves, colista, y duda que Roberto De Zerbi evite el descenso
Carragher hace una predicción brutal sobre el descenso
En Sky Sports, Carragher fue contundente al valorar la actual trayectoria del Tottenham. Tras perder 1-0 ante el Sunderland, el equipo cayó al 18.º puesto con 30 puntos, en zona de descenso, después de 32 jornadas. La victoria del West Ham, 17.º, ante el Wolves el viernes les deja a dos puntos de la salvación. Carragher considera que su caída es demasiado pronunciada como para corregirla. «Normalmente llega un nuevo entrenador y dices: “Es su primer partido, ese estilo de juego tiene que desaparecer”. Tenía que desaparecer para Igor Tudor y lo mismo ocurre con Roberto De Zerbi por la situación en la que están. No me lo puedo creer. El Tottenham parece que va a descender. Los demás equipos tienen algo a su favor. Un punto en 24».
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«No hay ninguna posibilidad» de ganar a los Wolves
El calendario a menudo brinda esperanza a los equipos en apuros, pero Carragher solo ve más sufrimiento para el conjunto del norte de Londres. Antes del duelo contra el Wolverhampton, colista con 17 puntos, el exdefensa del Liverpool descartó que los Spurs tengan la confianza para ganar fuera de casa. No ganan en Liga desde diciembre. Carragher sentenció: «Si miras el calendario, piensas que es un buen partido para el Tottenham, pero están fatal. ¿Crees que el Tottenham irá a casa del Wolves, colista, y ganará? Ni de coña».
De Zerbi se mantiene optimista a pesar de la derrota
De Zerbi mantuvo la calma pese a perder en su debut. Con seis partidos por delante para salvar al club, el italiano ve destellos de calidad. Los Spurs están a tres puntos de Leeds y Forest, así que cada punto cuenta. Declaró: «Jugamos bien, no bastó para ganar ni para perder. Tenemos que aceptarlo y seguir adelante. Mostramos la calidad necesaria para superar este momento difícil. Lamento el resultado y la lesión de Cristian Romero; espero que no sea grave. Tuvimos tres o cuatro ocasiones claras de marcar».
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Luchar contra el miedo a caer
El Tottenham debe remontar dos puntos para evitar el descenso. De Zerbi debe unir al vestuario y motivarlo. Los Spurs reciben al Brighton el 18 de abril y luego visitan al Wolverhampton el 25.