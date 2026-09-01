Según RMC Sport, el Chelsea ha aceptado una asombrosa oferta de 150 millones de euros (más de 128 millones de libras) del Manchester City por Fernandez. Ahora todo apunta a que el argentino se unirá al equipo de Maresca el último día del mercado, después de haber disputado 169 partidos y marcado 31 goles con el club londinense desde su llegada en enero de 2023.

El Chelsea ya está preparando su salida y tiene en el punto de mira a Lamine Camara o Manu Kone como recambio en el centro del campo. Fernandez ya había indicado que no volvería a vestir la camiseta del Chelsea, después de quedarse fuera de la convocatoria de Xabi Alonso para la reciente derrota por 4-3 ante el Brighton.