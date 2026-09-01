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Jamie Carragher afirma que el Manchester City ha superado al Chelsea en la lucha por el título tras acordar el fichaje de Enzo Fernandez
Acuerdo alcanzado por Fernández
Según RMC Sport, el Chelsea ha aceptado una asombrosa oferta de 150 millones de euros (más de 128 millones de libras) del Manchester City por Fernandez. Ahora todo apunta a que el argentino se unirá al equipo de Maresca el último día del mercado, después de haber disputado 169 partidos y marcado 31 goles con el club londinense desde su llegada en enero de 2023.
El Chelsea ya está preparando su salida y tiene en el punto de mira a Lamine Camara o Manu Kone como recambio en el centro del campo. Fernandez ya había indicado que no volvería a vestir la camiseta del Chelsea, después de quedarse fuera de la convocatoria de Xabi Alonso para la reciente derrota por 4-3 ante el Brighton.
Carragher evalúa el impacto del traspaso
El enorme traspaso de 150 millones de euros ha cambiado drásticamente las expectativas para la presente temporada. En declaraciones a Sky Sports, Jamie Carragher ofreció un análisis exhaustivo de cómo la operación afecta a ambos clubes, especialmente tras la salida de Rodri del Manchester City.
Carragher dijo: "Sin duda coloca al Manchester City por delante del Chelsea. Yo y mucha otra gente hemos pensado que el Chelsea va a hacer una temporada realmente buena. Y sigo creyendo que gran parte de eso se debe a no tener fútbol europeo, a contar con un nuevo entrenador y al tridente ofensivo que tiene. Pero están perdiendo a Enzo Fernandez, que, para mí, ha sido uno de los jugadores más importantes del Chelsea".
Pelear con el Arsenal por el título
Carragher explicó además que asegurarse al campeón del mundo de 2022 da al Manchester City una ventaja significativa en su lucha por el título frente al vigente campeón, el Arsenal.
Continuando con su análisis en Sky Sports, Carragher añadió: "El Manchester City parece mucho más fuerte ahora. Yo diría que ahora mismo va a ser el mayor rival del Arsenal. Es una plantilla realmente buena. No hay ninguna duda de eso. Ha habido muchos cambios. Creo que perder a Rodri fue algo muy importante y pensé que sería realmente difícil recuperarse de eso, pero si al final de la temporada pasada te hubieran dicho que iban a incorporar a Elliot Anderson y Enzo Fernandez, dirías: ese es un centro del campo de primer nivel. Han pagado muchísimo dinero por él, así que debería serlo. Creo que eso les da la mayor oportunidad de ser los principales aspirantes y quizá el único equipo que realmente puede arrebatarle este título al Arsenal."
- Getty Images Sport
Preparativos para el cierre del mercado de fichajes
El Manchester City se apresurará ahora a finalizar la documentación de Fernandez antes del cierre del mercado del martes. Mientras tanto, el Chelsea debe asegurar con urgencia un sustituto como Camara mientras se prepara para un duelo muy esperado contra el Arsenal el domingo. Todas las miradas se centran ahora en la rapidez con la que Fernandez podrá entrar en el once inicial de cara a los próximos partidos.
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